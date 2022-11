Lékařská genetika prodělala v posledních desetiletích doslova překotný rozvoj a další netušené možnosti má tento relativně mladý obor zcela jistě před sebou.

Možná jste také zaznamenali informaci, že vědcům se konečně letos podařilo přečíst kompletní lidský genom. A třeba jste si i položili otázku, co to může znamenat konkrétně pro vás, kteří plánujete přírůstek do rodiny. Vždyť lidstvo po celou jeho historii provází riziko nemocí, které přímo s poškozením vrozené genetické informace souvisí. Znamená to tedy, že budeme schopni tyto chyby napravit? Jednou pravděpodobně ano. Zatím nám ovšem moderní metody molekulárně genetických vyšetření dávají alespoň významnou možnost prevence.



MUDr. Nina Dvořáčková Klinický genetik, ambulance klinické genetiky Genetika Ostrava s.r.o.Zdroj: Genetika Ostrava s.r.o.Nejprve si pojďme říct, že i dvěma objektivně zdravým rodičům se může narodit dítě s dědičným onemocněním. Tyto rodiče označujeme za přenašeče. Každý máme dvě sady genů - jednu po matce a jednu po otci. Typický přenašeč má mutaci pouze v jedné sadě genů a sám neonemocní. Ale pokud se sejdou rodiče, kteří mají oba mutaci v jedné sadě genů, bude mít jejich dítě pětadvacetiprocentní pravděpodobnost, že se u něj nemoc projeví. Tomu se říká recesivní dědičnost. Genetické vyšetření budoucích rodičů na takzvaná autozomálně recesivní onemocnění v rámci plánování rodičovství může toto riziko odhalit.



Nemusíte se hned děsit, různé mutace jsou v lidské populaci poměrně běžné a velká část z nich ve skutečnosti nemá vliv na délku ani na kvalitu života, přesto jsou některé, kterým bychom pozornost věnovat měli. Jsou to především onemocnění u kterých víme, že četnost přenašečů je v naší populaci vysoká. V naší (středoevropské) populaci k nim patří především cystická fibróza a spinální muskulární atrofie, dále vrozená hluchota, fenylketonurie a v neposlední řadě syndrom fragilního chromozomu X.



Cystická fibróza je vážné onemocnění, které postihuje hlavně dýchací orgány a slinivku a nevyhnutelně vede k předčasné smrti. Spinální muskulární atrofie způsobuje v míše odumírání nervových buněk, které jsou zodpovědné za pohyb svalů. Dítě s touto nemocí tak postupně ztrácí schopnost se pohybovat. Moderní léčebné metody jsou převážně experimentálního charakteru a dokáží pouze dočasně zlepšit pacientův stav.



Další zmíněná onemocnění sice nepředstavují nutně riziko zkrácení života, ale jejich charakter se dotýká spíš jeho kvality. Hluchotu si dovede pravděpodobně představit každý a většina lidí, kteří jí trpí vám patrně řekne, že jejím největším hendikepem je trvalý pocit osamělosti, ale co je to ta fenylketonurie? Lékařským jazykem se jedná o metabolickou poruchu při zpracování fenylalaninu. A co je to ten fenylalanin? To je jedna z esenciálních aminokyselin. Esenciální se jí říká proto, že si jí lidské tělo neumí samo vyrobit. Člověk tuto aminokyselinu obvykle získává v potravě a přeměňuje jí na jinou látku, tyrosin, kterou poté požívá k tvorbě přenašečů nervových vzruchů. U nemocných fenylketonurií je tento proces narušen. Nemocný tak je odkázán na trvalou a přísnou dietu, jinak by u něj došlo k duševnímu opoždění. Syndrom fragilního chromozomu X je porucha předávaná většinou zdravými matkami přenašečkami jejich potomkům mužského pohlaví. Jedná se o nejčastější příčinu duševního opoždění u chlapců. Tento syndrom se svou podstatou poněkud vymyká z ostatních popisovaných recesivních onemocnění právě tím, že je předáván pouze jedním rodičem a riziko jeho rozvinutí u dítěte je velké.



V dosavadní praxi bohužel nejčastěji dochází na genetická vyšetření až v momentě, kdy nastane evidentní problém - narodí se dítě s genetickým onemocněním recesivního typu, což už nemá preventivní význam. Lékařská genetika je však, jak jsme zmínili v úvodu, mladý a tudíž dynamický obor, a tak neustále roste počet ordinací a dalších zařízení, která genetické vyšetření nabízí. Zkoumaných genetických mutací však může být příliš mnoho a jedná se obecně o poměrně nákladné vyšetření, které často není plně hrazenou zdravotními pojišťovnami. Proto v rámci genetického vyšetření nabízíme samoplátcům test MOJE GENY, který cílí právě na nejrizikovější genetické mutace.



Výstupem z testu MOJE GENY jsou informace, které můžeme soustředit do tří kategorií:

-Přítomnost mutace nebyla prokázána ani u jednoho z (potenciálních) rodičů. Riziko, že se u jejich potomka rozvine některé z testovaných postižení je velmi nízké. Příroda, tedy ani lékařská věda ovšem nepracuje s absolutními odpověďmi, nelze tedy obecně říct, že je zcela vyloučeno, že se vám narodí nemocné dítě. Lze říct pouze to, že pravděpodobnost, že se tak stane, bude matematicky zanedbatelná.

-Jeden z rodičů je přenašečem poškozeného genu. Ani v tomto případě není riziko, že se narodí postižené dítě příliš velké.

-A je tady ta třetí, obávaná možnost. Oba rodiče, přestože jsou sami zdraví, jsou přenašeči mutace, která způsobuje řekněme hluchotu. Tady dosahuje pravděpodobnost, že jejich dítě se narodí jako neslyšící pětadvaceti procent. Znamená to tedy že pokud spolu budou mít dvě děti, je zhruba poloviční pravděpodobnost, že alespoň jedno z nich bude neslyšící. To zahrnuje i možnosti že obě budou neslyšící nebo obě zcela zdravé. Je zde však o ono zvýšené riziko.



V případě nechtěného třetího scénáře je na lékaři, aby doporučil další postup, konečné rozhodnutí je však vždy na rodičích. V některých případech lze zvážit například variantu asistované reprodukce – umělé oplodnění. V případě již probíhajícího těhotenství lze vyšetřit ještě přímo plod například odběrem plodové vody. Pokud se totiž prokáže například fenylketonurie, bude po porodu pro dítě připravena dieta, která zabrání mentálnímu zaostání.



Genetická vyšetření lze doporučit vždy s plánováním rodičovství, protože nejen dokáží předejít narození nemocného dítěte, ale zcela jistě také sníží stres a obavy, kterým jsou nastávající rodiče vystaveni. Test MOJE GENY je zároveň i finančně dostupný.

Autorem je MUDr. Nina Dvořáčková

Klinický genetik, ambulance klinické genetiky Genetika Ostrava s.r.o.

