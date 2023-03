Jak na bezpečný vstup do bytového domu

Komerční sdělení

Zamykat, nebo nezamykat? Každý, kdo bydlí v bytovém domě, dobře zná problémy se vstupem cizích osob, přespáváním bezdomovců a vandalismem ve společných prostorách, v horších případech i s vloupáváním do bytů. Téma zamykání vchodových dveří je proto jedním z nejčastějších témat sousedských sporů. Měly by dveře být zamčené, aby se do domu nedostaly cizí osoby? Ale jak potom přesvědčit všechny sousedy, aby po sobě skutečně zamykali? A nebo zamykat jenom na noc?

Foto: klicovecentrum.cz