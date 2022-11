Při výstavbě solární elektrárny požádejte o dotaci. Poradíme vám, na co máte nárok.

Foto: Energetický holding Malina

Pořízení fotovoltaické elektrárny je dnes ve většině případů spojeno také s žádostí o dotaci. Díky ní můžete získat značnou část své investice nazpět. O jaké dotace můžete žádat a co vše byste měli vědět?

“Nejčastěji se s fotovoltaikou pojí dotace z programu Nová zelená úsporám. V rámci ní stát přes Státní fond životního prostředí vyplatí na pořízení fotovoltaické elektrárny až 205 tisíc korun,” říká Cyril Regner, předseda představenstva Energetického Holdingu Malina, který je jedním z předních dodavatelů fotovoltaických elektráren na českém trhu.

Dotace mohou být až 60 procent

Dotace na pořízení solární elektrárny může dosahovat maximálně polovinu vynaložených peněz. V kombinaci s dalšími dotacemi se může vyšplhat i výše. “Když si navíc společně s fotovoltaickou elektrárnou pořídíte i tepelné čerpadlo nebo dobíječku na elektromobily, pak se vám státní dotace zvýší až na 60 procent nákladů,” dodává Cyril Regner.

Zdroj: Energetický holding Malina

Na dotaci je nárok jen při odborné instalaci

Nárok ale vzniká jen v případě, že instalaci provádí odborná firma. Není tedy možné instalovat si solární panely svépomocí a ještě požádat o dotaci. "K získání dotace je nutné doložit veškerou dokumentaci, včetně té o instalaci od certifikovaná společnosti,” dodává Cyril Regner. Samostatnou instalací tak paradoxně vůbec nemusíte ušetřit.

Pozor na typ kolaudace

Abyste měli na dotaci nárok, musí být stavba, na kterou plánujete solární panely umístit, zkolaudovaná jako rodinný dům, objekt k bydlení (zastaralý název rodinného domu), bytový dům, zemědělská usedlost (musí v ní být kolaudovaná alespoň jedna bytová jednotka) či rekreační objekt. “Na jiné stavby dotaci nedostanete. Mnoho lidí je překvapeno, když při podání žádosti zjistí, že jejich dům je zkoulaudován jako jiný typ stavby,” upozorňuje Cyril Regner. Kolaudaci vaší stavby si můžete ověřit na katastru nemovitostí.

Žádost za vás podá váš dodavatel

Řada lidí se obává složitého papírování, které je s žádostí o dotaci spojeno. Dobrý dodavatel ale takovou situaci zvládne. “Vyberte si takového dodavatele, který vše vyřídí za vás. Stačí pak jen dodat firmě všechny potřebné dokumenty, aby za vás o dotaci požádala a veškeré další kroky k jejímu úspěšnému získání zajistila,” uzavírá Cyril Regner. Celý proces pak můžete sledovat on-line v systému AIS SFŽP ČR. Peníze poté dostane majitel nemovitosti přímo na účet.

