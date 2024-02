Jak na dotace zelená úsporám?

Komerční sdělení

Bydlíte ve starším domě, který si zaslouží moderní kabátek? Nebo si zrovna plníte sen o vlastním bydlení a rádi byste ho postavili tak, aby co nejvíce respektoval přírodu a snížili jste jeho energetickou náročnost? Pak by vám mohl přijít vhod dotační program Nová zelená úsporám. Pojďme si říct, o co jde, a jak na dotace dosáhnout.

Foto: EON