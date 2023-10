Jak na dveře, které ochrání před zloději

Komerční sdělení

Klíčem k bezpečnému domovu jsou dobře zabezpečené dveře. Co to znamená? Dveře i zárubeň by měly být bezpečnostní a profesionálně inainstalované tak, aby dveřní křídlo těsně doléhalo k zárubni. A měly by být osazené kvalitní bezpečnostní vložkou doplněnou o bezpečnostní kování. Pokud však zrovna neplánujete rekonstrukci, pořízení celých nových dveří pro vás může být příliš velkou a náročnou investicí.

Foto: klicovecentrum.cz