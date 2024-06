Trávník je chloubou většiny zahrad. Aby vydržel stále krásný, vyžaduje správnou péči i během léta.

ilustrační foto | Foto: ZAFIDO s.r.o

Péče není nijak složitá, stačí pravidelně sekat, občas pohnojit a dávat pozor, aby trávník nevyschl.

Sekejte pravidelně a nenechte trávník příliš přerůst. Pravidlem je, sekat vždy maximálně o třetinu délky dobře naostřeným nožem sekačky. V suchém letním období nesekejte na příliš nízko, minimálně doporučujeme 4 cm.

I v případě, že nemáte instalované zavlažování, trávník občas zalejte. Zejména při delších obdobích sucha se snažte předejít jeho úplnému vyschnutí, protože zcela suchý trávník už nezachráníte. Aby se voda dostala hluboko ke kořenům, je vhodnější zalévat větším množstvím vody a méně často než naopak.

Velmi důležitá je také dodatečná výživa. V každém období roku trávník potřebuje jiný poměr živin. V létě tedy vybírejte hnojiva určená přímo pro letní období, která podpoří růst a syté zelené zbarvení. Pokud máte větší pozemek, hodit se bude rozmetadlo, které Vám ušetří práci. Hnojte rovnoměrně, ideální je to křížem s poloviční dávkou hnojiva. Pokud si nejste úplně jisti množstvím hnojiva, myslete na to, že méně je někdy více. Příliš velká dávka by mohla trávník spálit. Hnojte suchý trávník několik dní po posekání. Po aplikaci hnojiva vždy zalijte nebo ještě lépe naplánujte si hnojení na dobu před deštěm.

Během léta se bude jistě také dařit plevelu, který Vašemu trávníku nebude slušet. Zbavit se ho můžete ručním vytrháváním nebo pomocí postřiku selektivním herbicidem, což je vhodnější pro velké plochy. Selektivní herbicid znamená, že jde o přípravek, který trávě neuškodí, ale plevele likviduje. Pozor na záměnu s totálními herbicidy, které by zlikvidovaly i trávu. Při použití jakýchkoli přípravků je třeba dbát na bezpečnost dětí a domácích mazlíčků a v době působení přípravku je na trávník nepouštět.

Je také možné zároveň s hnojením předcházet vzniku plevelů, což bezpochyby ušetří práci. Využijte speciálního travního hnojiva, například Travin. To v sobě obsahuje i herbicid, který hubí méně vzrostlé plevele. Pozor, funguje opravdu jen na menší rostliny, proto je vhodný hlavně k prevenci toho, aby se rozrůstaly.

