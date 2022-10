Už vás nebaví běhat při vaření pořád sem a tam? Raději byste prostor uspořádali tak, abyste měli vždy vše po ruce? Jste rozhodnuti pro změnu? Vsaďte na rohovou kuchyň, díky které vás vaření zase začne bavit!

Foto: xxxlutz.cz

Proč je zařízení kuchyně tak důležité?

Doteď jste fungovali v tom, co máte k dispozici, časem jste ale přišli na to, že vás to vaření tolik nebaví, nebo prostě jen u známých obdivujete, kolik mají prostoru a že mají vše pěkně po ruce.

Rohová kuchyně se hodí do každého interiéru

Možná jste si doteď mysleli, že na rohovou kuchyň potřebujete kdoví kolik prostoru. Opak je ale pravdou, rohová kuchyňská linka se hodí i do menších místností, dokáže se přizpůsobit skoro každému prostoru. Označujeme je i jako kuchyně do písmene L, potěší jak kuchaře amatéry, tak kuchařské mistry.

Jaké jsou přednosti rohové kuchyně?

Rohová kuchyně vám umožní využít volný prostor do posledního centimetru, je takovým chytrým řešením vašeho prostoru. Má spoustu výhod. Jaké?

Získáte spoustu úložného prostoru .

. Práce vám půjde pěkně od ruky.

Využijete opravdu každý centimetr prostoru.

Sestavíte si pracovní prostor přesně podle vašich potřeb.

Budete mít dostatek skříněk a zásuvek.

Vše budete mít pořád pěkně po ruce . Rohová linka totiž umožní rozmístění dřezu, ledničky a varné desky v souladu s kuchyňským trojúhelníkem.

. Rohová linka totiž umožní rozmístění dřezu, ledničky a varné desky v souladu s kuchyňským trojúhelníkem. Stejně jako jiné typy kuchyní si je můžete nechat naplánovat i na míru v některém z kuchyňských studií. Kuchyni přesně vyměří, naplánují, nechají na míru vyrobit, dopraví na místo a smontují. Možná vám i zapojí vodu a vámi vybrané kuchyňské spotřebiče.

Zdroj: xxxlutz.cz

Co by v rohové kuchyni nemělo chybět?

Velkou výhodou kuchyně do L je využití i rohu místnosti. Co si budeme povídat, rohy má každá místnost a když se nad tím zamyslíte, kolik z nich jste využili opravdu efektivně?

Většinou jsou taková místa nevyužitá, neumíme si s nimi poradit, nevíme, co do nich dát. Prostor v rohu je nepraktický a špatně dostupný, problém mohou v případě kuchyně nadělat i poličky a skříňky. V případě rohové kuchyně si s tím ale poradíte.

Do rohu stačí umístit rohovou skříňku, která se postará o další úložný prostor, do kterého dáte zejména věci, které nepoužíváte tak často. Vsadit můžete i na rohové šuplíky, výsuvné police nebo otočné karusely.

Víte, že do rohu můžete umístit i rohový dřez? Pracovní plocha by na tomto místě byla neefektivní, maximálně byste na ni mohli umístit nějaký spotřebič. Neovládal by se ale úplně snadno. S takovým dřezem je to ale jiné.

U kuchyňské linky do L je také důležité dobře vybrat osvětlení. Bez něj na práci neuvidíte. Ideální jsou stropní svítidla, u kterých můžete dle potřeby nastavit úhel, co se osvětlení samotné linky týká, pak určitě oceníte světelné pásky nebo bodovky.