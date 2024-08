Léto se pomalu, ale jistě blíží a s ním jsou často spojená také neúnosná vedra. Během dne můžete skočit do bazénu, ale co funguje na zchlazení přes noc? Spánek v letních vedrech může být mnohdy nepříjemný, není ale nutné zoufat. Existuje několik tipů, jak na probdělé noci vyzrát. Příprava začíná překvapivě hned na začátku dne.

Foto: www.prospanek.cz

Ráno dělá den

Po probuzení nechte závěsy či zatemňovací rolety zatažené, a to obzvlášť v místnosti, kde spíte. Záleží také na jakou světovou stranu máte situovanou ložnici, přičemž optimální je směřovat ložnici na východ – ráno vás probudí sluneční paprsky, a naopak večer nemáte místo pokoje saunu. Pokud je ložnice orientovaná na jih nebo západ, vsaďte na žaluzie či závěsy. Ideálním řešením jsou zatemňovací neboli black out závěsy z vícevrstvých látek opatřených speciální úpravou. Závěsy bývají izolačně zabezpečené, díky čemuž se pokoj nebude ohřívat. Stejně tak se snažte přes den zbytečně neotvírat okna a větrat pouze ráno a večer.

Vody není nikdy dost! Hydratujte nonstop

Pokud dáváte přednost ledovým nápojům, zpozorněte! Právě ledové osvěžení představuje velkou zátěž pro organismus. Každá tekutina by měla být zhruba ve stejné teplotě jako tělo, jedině tak ji zvládne bez problému zpracovat. Zejména po ránu, kdy nejste pořádně nastartovaní, sklenička studené vody hydrataci těla celkově zpomalí.

Dle odborníků bychom se měli vyhnout uměle syceným vodám a vsadit raději na klasickou neperlivou. Bublinky mohou způsobit pocit plnosti, nadýmání a u některých také podráždění žaludku. Jestliže jste samotné vodě nepřišli na chuť, přidejte do ní ovoce či bylinky a připravte si chutnou a osvěžující limonádu. Celkově se vyvarujte slazeným nápojům, kávě, minerálkám a také alkoholu. Všechna tato lákadla dehydratují a dráždí trávící systém.

Zchladit se či nezchladit

Přes den se nebojte osvěžení v bazéně, ovšem co se týče sprchy, platí podobná pravidla jako u pitného režimu. Ledová voda není dobrý nápad, tělo se totiž bude bránit a zahřívat ještě víc. Volte raději zlatý střed a dejte si nejen večer, ale také ráno vlažnou sprchu. Jestliže patříte mezi milovníky otužování, počkejte na zimu, kdy tím posílíte imunitní systém. Kromě toho si můžete do nahřívací lahve dát studenou vodu s ledem a přikládat na místa, jako jsou kolena, lokty a zápěstí, ta ochlazují celé tělo.

Hupněte do chladivých peřin

Večer by vás měl čekat už jen báječný spánek, proto je, kromě předchozích bodů, dobré zaměřit se na vhodnou přikrývku. Vybírat můžete hned z několika druhů hřejivosti. Mezi letní volbu by měly patřit lehké přikrývky s výborným odvodem vlhkosti a větší absorpcí, které zajistí, že vás během noci nebude budit nepříjemné pocení. „Nespornou výhodou letních lůžkovin je také vysoká prodyšnost a termoregulace. V praxi to znamená, že přikrývky jako takové vyrovnávají teplotu tak, aby vám nebyla v noci ani zima, ani příliš velké horko. Letní lůžkoviny jsou zároveň vyrobeny tak, aby byla zachována maximální hygiena a ničím nerušený spánek,“ vysvětluje Jana Machalová z firmy ProSpánek, zaměřené na prodej vybavení pro zdravý a příjemný spánek.

Vsaďte na kvalitní materiály

Nejen u přikrývek je potřeba řešit složení, je tomu tak i u povlečení. „Nejlepší volbou je tzv. bavlněný satén, který je pro letní noci jako dělaný, a to zejména díky termoregulačním vlastnostem, jimiž disponuje. Jestliže hledáte kvalitu, ujistěte se, že se jedná o satén z přírodních materiálů. Kromě saténu je vhodným materiálem také bavlna, a to nejen v případě povlečení, ale také u pyžama,“ uzavírá Machalová. Během tropických nocí může být sice lákavé spát bez něj, ale na těle zůstává pot, který klidné noci nepřispívá. Vsaďte proto raději na tričko a spodní prádlo s co nejvyšším obsahem bavlny, jež zajistí prodyšnost. Možností je i výše zmíněný satén, který je v podobě pyžama nejen funkční, ale také velmi slušivý.