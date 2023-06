Jak nejlépe ochráním svého psa před klíšťaty?

Komerční sdělení

Výběr správného produktu pro vašeho mazlíčka. Jak by měl takový výrobek vypadat a co vše splňovat? V první řadě 100% účinnost v ochraně psa nebo kočky před klíšťaty, dále musí být bezpečný pro ošetřované zvíře a zároveň všechny členy rodiny, kteří budou se zvířetem přicházet do kontaktu. A pak podstatná věc, měl by být dobře aplikovatelný a zvířetem tolerovaný.

Foto: MVDr. Pavel Vokrouhlík