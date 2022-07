Zadlužit se bylo vždy velmi jednoduché, ale dnes jde o obzvlášť delikátní věc. I přesto, že jsou zavedeny zákony a různá opatření proti podvodníkům, i tak se najdou způsoby, při kterých můžete přijít o hodně peněz.

Foto: shutterstock

Pokud sledujete vývoj trhu, pak jistě víte i o různých podvodných akcích, na které může naletět i velmi obezřetný člověk. Každou půjčku zvažte předem, abyste zjistili, jestli budete schopni splácet závazek a jestli vám stojí opravdu za to jít do dluhu. Například vylepšení bydlení je někdy nevyhnutelné, ale záleží, jak při změnách a financování budete přemýšlet

Přepočítejte rodinný rozpočet, abyste zjistili, zda můžete vše uhradit

V praxi to má fungovat tak, že splátky by za žádnou cenu neměly překročit polovinu zůstatku výplaty. Čili jakmile zaplatíte výdaje, které vás čekají každý měsíc, musí vám zůstat i něco na splátky A běžné výdaje domácnosti. Pokud si uvědomíte, že nemáte dostatek peněz, nemůžete jen tak seškrtat veškeré výdaje – jedině za alkohol a cigarety, oblečení a jiné zbytečnosti. Ale nájem, pojištění, dopravné nebo elektřinu musíte platit vždy.

Plus k tomu všemu je potřeba mít zůstatek pro úspory. Finanční výdaje vás zastihnout vždy, když jste nejméně připraveni. Různé nemoci, ztráta zaměstnání nebo úraz – to vše jsou situace, které dokážou pěkně zamávat s finančními prostředky.

Licencované nebankovní společnosti

Co bylo kdysi nevhodné je dnes populární. Neustále sledujte trh a podmínky, které společnosti nabízí. Například nebankovní společnost s licencí ČNB - CoolCredit, nabízí rychlé a férové jednání. Žádost o půjčku stačí vyplnit přes internet, takže nikam nemusíte chodit. Nebankovní půjčky jsou většinou vyřešené obratem a nemusíte řešit různé obstrukce.

Nespěchejte do půjček, které nepotřebujete

Tato oblast je klasická pro normální banky, které vedou reklamní kampaně v televizních reklamách a na internetu. Vnutí vám za každou cenu půjčku, kterou vůbec nepotřebujete. I když procházíte lehkou finanční turbulencí, více by vám prospěla mikropůjčka, kterou splatíte prakticky lusknutím prstu. Jenže vaše banka vám dá astronomickou částku, kterou už jen tak nesplatíte.

Co uděláte? Koupíte si televizi, nové osvětlení do kuchyně nebo pojedete na dovolenou? Je to zbytečné, nikdy neutrácejte za věci, které vám přinesou užitek na pár dní. Půjčka neslouží ke zvýšení životní úrovně.

Pokud budete číst smlouvu a něco se vám nebude zdát, nebo něco nebudete znát, ptejte se! Nic si nenechejte líbit a pokud bude ve smlouvě drobné písmo, vezměte si smlouvu domů a vše prokonzultujte s odborníkem.

Jak poznat podvodnou půjčku