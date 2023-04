Koupě ojetého auta je vždy riziková. Pokud nevíte, co zažilo s předchozími majiteli, pak ani nevíte, co od něho můžete čekat, ať už z hlediska bezpečnosti provozu, ale také technického stavu a nákladů na opravy a údržbu. Jak se nenapálit?

Bez znalosti historie auta nelze ani stanovit správnou prodejní cenu. Velká část kupujících tak nevědomky přeplatí skutečnou hodnotu auta. Znát historii auta je důležité hned z několika důvodů: pokud odhalíte například poškození, které nemá vliv na bezpečnost, můžete vyjednat s prodejcem slevu a pořídit auto za adekvátní cenu. Můžete ale také odhalit vážnější problémy, které by mohly ohrozit bezpečnost posádky a učinit auto do budoucna prakticky neprodejným. Jedná se zejména o stočený tachometr a větší havárie.

Odhalte havárie, stočený tachometr i další podvody

Prověřit si, co auto zažilo a zda před vámi prodejce něco netají, je přitom jednoduché a rychlé, neboť auto lze prověřit z pohodlí domova přes internet. Stačí, když na www.cebia.cz zadáte VIN kód vozu (seriózní prodejci ho uvádějí v inzerci, případně ho sdělí na vyžádání) a do několika minut se můžete dozvědět, zda auto bylo havarované či poškozené, k jakému poškození došlo a jak škodu vyčíslila pojišťovna a můžete dokonce vidět i fotografie vozu po havárii. Dále můžete odhalit, jak bylo auto servisované, můžete vidět průběžný kilometrový nájezd a zjistit, zda nemá stočený tachometr, zjistíte skutečný rok výroby a datum první registrace v ČR i ve světě, skutečnou zemi původu, zda vozidlo není kradené či zatížené leasingem, zda nebylo provozované jako taxi, jak a za kolik bylo v minulosti inzerované, zda se na něj nevztahovala svolávací akce výrobce, jakou má skutečnou výbavu dle výrobce a mj. získáte také podrobný návod na kontrolu originality identifikátorů, díky čemuž si ověříte, zda auto nebylo nelegálně sestavené z havarovaných či kradených vozidel a zda mu nebyla dána identita jiného auta. V takovém případě by totiž hrozilo zabavení vozu bez náhrady a téměř jistě by takové auto nesplňovalo požadavky na bezpečný provoz. V rámci prověření vozidla přes Cebia si můžete také ověřit aktuální tržní cenu vozidla podle profesionálního systému CebiCat GT, které k ocenění vozidel používají například i pojišťovny.

Cebia má miliardy záznamů o autech z 32 zemí – vyzkoušejte a prověřte si vozidlo

Přes společnost Cebia, která pomáhá motoristům bojovat proti podvodům při prodeji ojetých aut už 32 let, si lze prověřit auto s českým i zahraničním původem. Za dobu své existence už Cebia prověřila celosvětově více než 30 000 000 vozidel. Databáze Cebia obsahuje miliardy záznamů o autech z více než 30 zemí světa, zejména Evropy, sahajících až do počátku 90. let. Data do systému poskytují autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, pojišťovny, leasingové a finanční instituce, výrobci vozidel, policie, autobazary a prodejci vozidel, inzertní a aukční portály z ČR i zahraničí a řada dalších subjektů.

Jaké podvody se na trhu vyskytují?

Stočený tachometr má zhruba každé 3. auto, každé 5. auto má při prodeji uvedenou falešnou zemi původu (pozor, týká se i českého původu, který se falšuje). Rovněž každé 5. auto se prodává o rok či o dva omlazené. Nejčastějším prohřeškem je však zatajování havárií a poškození (99 % aut se prodává jako nehavarované). Další nekalou praktikou je uvádění vyšší výbavy vozidla s cílem přivést zákazníka do prodejního místa, nebo vytváření fiktivních inzerátů za stejným účelem. Mezi časté podvody patří také prodej kradeného vozidla či vozidla zatíženého financováním. Na trhu se vyskytují i nelegálně předělaná auta s novou (falešnou) identitou, která bývají zpravidla sestavená z několika havarovaných či odcizených vozidel.

Kolik proděláte, když si nezjistíte historii auta před koupí?

Auto se stočeným tachometrem má zcela jinou hodnotu než auto bez stočeného tachometru se stejným km nájezdem. Rozdíl v ceně je v průměru 20 %, tedy 60 000 Kč na průměrně drahém vozidle. Stejnou částku si v následujících letech vyžádají nečekané opravy a údržba, celkem tedy zaplatíte navíc průměrně 120 000 Kč. Havárie navyšují cenu i o stovky tisíc korun, falešný původ v průměru o 30 000 Kč. Nenechte se nachytat a zaplaťte adekvátní cenu za auto, které nebude ohrožovat vaši bezpečnost.

