I ty nejkvalitnější šperky pořízené pouze u ověřeného klenotníka vyžadují pravidelnou péči a jemné zacházení. Přinášíme vám několik tipů, jak se o šperky starat, aby vám vydržely co nejdéle, aniž by ztratily byť jen kousek ze své krásy, lesku a luxusního vzhledu.

Kdy šperky raději odložit

Nejen správné a pravidelné čištění a následné uložení zajistí vašim šperkům stále oslňující vzhled. Abyste svým zlatým šperkům zaručili co největší životnost, je třeba dbát na několik jednoduchých zásad, díky kterým budou vaše klenoty i po letech stále jako nové. Šperky před hrubší manuální prací nebo prací s chemikáliemi či barvami raději odložte. Obzvlášť citlivé je zlato na chlor, který je součástí většiny dezinfekčních a čistících prostředků – může totiž barvu zlata natrvalo změnit a šperk tak znehodnotit. Stejně tak raději odložte šperky před sportováním. Nejen že tak předejdete nechtěným zraněním, ale ochráníte tak především drahé kameny ve špercích či jemné řetízky. Mimo to šperkům (a často ani vaší pokožce) nesvědčí kombinace s agresivním potem. V souvislosti se sportem nesmíme zapomenout ani na koupání v bazénech či termálních lázních – opět je zde nebezpečím chlor a jiná chemie, zajišťující čistotu vody, i váš přílišný pohyb. Šperky pak odkládejte nejen při čištění domácnosti, ale i při šlechtění sama sebe – laky na vlasy, ale i parfémy či tělová mléka mohou šperkům také ublížit. Obzvlášť citlivé jsou na kosmetické přípravky perly, které mohou být nešetrným zacházením nenávratně poškozeny. Proto se náušnicemi, řetízky či prsteny ozdobte raději až těsně před odchodem z domu, po dokončení všech zkrášlovacích procedur.

Kam se šperky po sundání

Šperky, obzvláště zlaté, které jsou svou měkkostí náchylnější k poškození, ukládejte vždy tak, aby se navzájem nedotýkaly. Zabráníte tak vzájemnému poškrábání a jinému poškození, při větším množství šperků pak o nich budete mít větší přehled. Ideální jsou šperkovnice či kazety vystlané jemnou látkou, které navíc šperkům zajistí sucho a temno, tedy společně s pokojovou teplotou ideální podmínky pro co nejdelší životnost. Na cestách vám pak dobře poslouží nepoužívané dávkovače na léky nebo menší igelitové sáčky v kombinaci s látkovým či papírovým kapesníčkem. Vyhněte se ukládání šperků do peněženky mezi mince, kde by také došlo k jejich výraznému poškození. Pokud ukládáte své šperky na delší dobu (v řádech měsíců i let), je vhodné umístit do šperkovnice sáček silikagelu, který odstraní přebytečnou vlhkost a zamezí tak nežádoucí oxidaci.

Jak na čištění šperků

Při čištění šperků a jejich další péči se raději vyhněte babským radám. Šperky málokdy skutečně vyčistíte, ale naopak je můžete výrazně poškodit. Návodů na použití zubní pasty či kolového nápoje najdete na internetu celou řadu, ovšem

jejich aplikaci na šperky opravdu nedoporučujeme. Složení těchto výrobků je příliš agresivní a ublížilo by nejen kovu, ze kterého je šperk zhotoven, ale i drahým kamenům, které jsou často součástí šperků. Chemické prostředky, které nejsou určené přímo k čištění šperků by s nimi rovněž neměly přijít do styku. Vyvarujte se také použití nejrůznějších abraziv (ať už půjde o jemný smirkový papír nebo třeba hrubou stranu houbičky na nádobí).

Ideální je výraznějšímu znečištění a dalšímu usazování nečistot pravidelně předcházet. Stačí přitom po každém sundání šperk měkkým, čistým a suchým hadříkem důkladně očistit (opatrní buďte na drahé kameny výrazně vystupující ze šperku, u kterých mimo to pravidelně kontrolujte, zda jsou ve šperku stále pevně usazené). Šperk tak zbavíte nečistot z běžného nošení, jako je pot, mastnota, zbytky odumřelé kůže ale i kosmetických přípravků, které na špercích ulpívají. Použít můžete také vyřazený opravdu měkký a jemný zubní kartáček (ideální je dětský) v kombinaci s vlažnou vodou obsahující malé množství mýdla či jaru. Po vyčištění šperk nezapomeňte důkladně opláchnout v čisté vodě a především usušit. Při použití prostředků určených přímo na čištění šperků dbejte pokynů výrobce, zejména pokud jsou vaše šperky tvořeny citlivými komponenty, jako jsou perly nebo třeba opály.

Objevily se na vašich špercích namodralé nebo nazelenalé skvrny? Zkuste nanést na vatovou tyčinku citronovou šťávu nebo roztok kyseliny citronové a toto místo opatrně vyčistit. Opět šperk po použití citronu opláchněte čistou vodou a nechte důkladně oschnout. Černající zlato (resp. ostatní prvky, které se ve slitině zlata nacházejí) raději odneste do ověřeného zlatnictví, kde se o něj skvěle postarají a vrátí vašim šperkům ztracený lesk. Bílé zlato je proti tomuto procesu chráněno vrstvou rhodia – tu doporučujeme nechat pravidelně obnovovat. Jedině tak vám šperky budou sloužit co nejdéle stále stejně krásné. Pokud vlastníte velké množství šperků a nechcete péči o ně věnovat příliš velké množství času, investujte do ultrazvukové čističky. Ta pomocí speciálního roztoku a ultrazvukových vln vyčistí i nejjemnější záhyby a vzory, aniž by došlo k poškození šperku. I v tomto případě se ovšem důsledně řiďte návodem, neboť pro některé šperky je tento způsob čištění nevhodný. A především nezapomínejte, že šperky jsou určené k nošení, a i přes tu nejlepší péči k nim drobné oděrky či škrábance přece jen patří.

