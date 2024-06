V dnešní době je stále více firem po celém světě, které přecházejí na model pet-friendly kanceláří. V zahraničí je jich téměř polovina (45 %), zatímco v tuzemsku je to jen něco přes 10 %. Tento trend přináší řadu výhod nejen pro zaměstnance, ale i pro samotné společnosti. Podle dat psi na pracovišti totiž podporují zdravé přestávky, zvyšují pracovní spokojenost a zlepšují firemní kulturu.

Foto: www.mars.com

Psi jako icebreaker

Podle průzkumu značky Royal Canin, která patří do portfolia společnosti Mars, jsou majitelé domácích zvířat díky psům v kanceláři spokojenější (58 %), mají více sociálních interakcí s kolegy (52 %) a méně úzkosti a stresu (57 %). Psi podle odborníků fungují jako katalyzátor rozhovorů a posilují mezilidské vztahy. Randolph Barker z univerzity v americké Virginii ve své studii zjistil, že přítomnost zvířat na pracovišti významně podporuje konverzaci mezi kolegy. „Zvířata měla moc spojit kolegy, kteří by spolu jinak nepřišli do kontaktu. Společnou řeč často našli i ti, kteří mezi sebou dřív řešili jen pracovní záležitosti a možná prohodili pár zdvořilostních frází,“ popisuje Barker.

Zdroj: www.mars.com

Podpora týmové spolupráce

Podobné zkušenosti měli i psychologové z univerzity ve Washingtonu. V jedné sérii experimentů zjistili, že účastníci, kteří pracovali na rozhodovacích úkolech ve společnosti psa, hodnotili svůj tým jako přátelštější a pozornější, což zvýšilo jejich následnou spolupráci a mezilidskou důvěru.

Podle psycholožky Kamily Velkové je reálný mezilidský kontakt v dnešní době, kdy dominují virtuální komunikační technologie, obzvláště cenný. „Fyzická komunikace umožňuje mozku přijímat škálu sociálních signálů, jako jsou výrazy obličeje, tón hlasu a tělesné pohyby, což virtuální kontakt neumožňuje. Například podle neurovědkyně Wendy Suzuki jsou fyzická aktivita, mentální stimulace, sociální interakce, pozitivní emoce a práce se stresem klíčové pro zdraví mozku. Domácí mazlíčci pozitivně ovlivňují všechny tyto aspekty,“ vysvětluje Kamila Velková.

Zdroj: www.mars.com

Inspirovat ostatní

Kanceláře přátelské ke psům má například i pražská centrála společnosti Mars, které rovněž podporuje i další podniky, aby tento koncept osvojily, pokud jim to okolnosti dovolí. „Každoročně vidíme, jak pozitivně působí přítomnost domácích zvířat na naši firemní kulturu a spokojenost spolupracovníků. Je vidět, že dny, kdy máme v kanceláři čtyřnohé kamarády, jsou úplně jiné. Samozřejmě je třeba dodržovat několik základních pravidel, ale atmosféra je rozhodně uvolněnější. V souladu s naší misí dělat svět lepší pro domácí mazlíčky, máme také pro naše spolupracovníky i další pet-friendly benefity, jako je například krmivo zdarma na rok pro ty, kdo se rozhodnou adoptovat si pejska nebo kočku z útulku,“ vysvětluje Zuzana Lokšáková, ředitelka pro firemní záležitosti Mars pro střední Evropu.

Díky dlouholetým zkušenostem v této oblasti se společnosti podařilo vytvořit sadu nástrojů, které pomáhají při zavádění pet-friendly kanceláří a jsou firmám k dispozici. Srozumitelný soubor nástrojů obsahuje shrnutí všech výhod, odpovědi na nejčastější otázky a také rady a tipy, jak koncept představit vedení a nadchnout zaměstnance pro jeho zavedení ve firmě. Návod společnost ráda poskytne i firmám na českém trhu.

Zdroj: www.mars.com

Klíč k loajalitě zaměstnanců

Majitelé psů si velmi cení možnosti brát své mazlíčky do kanceláře. V průzkumu značky Cesar jich většina přiznává, že díky tomu chodí rádi do práce a cítí se spokojenější. Na pracoviště si chlupatou společnost vodí především mladší kolegové a také lidi žijící a pracující ve městech.

Přijetí politiky přátelské ke psům dle dat přináší více výhod, než se očekávalo. Více než polovina majitelů psů věří, že pet-friendly pracoviště zvyšuje spokojenost s prací. U těch, kteří již v takovém prostředí pracují, 74 % hlásí vyšší pracovní spokojenost. Stejně tak přes polovinu zaměstnavatelů očekává s příchodem psů zlepšení firemní kultury, přičemž 84 % z těch, kteří tuto politiku zavedli, skutečně zaznamenalo zlepšení kultury a nižší fluktuaci zaměstnanců.

Rovněž by podle průzkumu více než polovina pejskařů zvážilo změnu práce nebo si snížilo úvazek, kdyby jejich firma nebyla přátelská ke zvířatům. Ještě dále jdou mladí – 37 % lidí z generace Z by bylo ochotno přijmout nižší plat jen proto, aby mohli pracovat ve firmě, která je přátelská ke psům.

Zdroj: www.mars.com