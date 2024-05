Šťastná rodina s dvojčátky…? Naše holčičky sice vypadají jako dvojčata, ale ve skutečnosti je jedna z nich skoro o dva roky starší a má doma vedle krabice s pomůckami z rané péče šanon plný lékařských zpráv. Mladší dcera je díky bohu zdravá, ale jako sourozenec také zažívá věci, co zdravé děti neznají. Milujeme obě dvě a žijeme pro ně, ale bez pomoci bychom to sami nemohli nikdy zvládnout.

Děvčátka sice vypadají jako dvojčata, ale věkový rozdíl mezi nimi je 2 roky. | Foto: Společnost pro ranou péči

Takto začíná jeden z příběhů rodin, které se obracejí na Společnost pro ranou péči. Organizace s více než 30letou historií pomáhá rodinám, do nichž se narodí dítě s postižením či vážným onemocněním, zvládnout těžké začátky. Raná péče je určená rodinám s dětmi ve věku od narození do 7 let a pro rodiny je bezplatná. Pro její využití není potřeba mít stanovenou diagnózu. Je tu pro všechny rodiče, kteří pochybují o správném vývoji svého dítěte a hledají odbornou pomoc a podporu.

Aby rodiny mohly žít naplněný život

Poradkyně jezdí do místa bydliště rodiny, což umožňuje pracovat s přirozeným prostředím dítěte, kde se dítě cítí bezpečně. Každá rodina má svůj individuální plán podpory, v němž si spolu s poradkyní rané péče stanovují cíle, na kterých spolupracují. Rodina si může zapůjčit pomůcky a hračky pro stimulaci vývoje dítěte, rodiče získají informace, na co mají z našeho sociálního systému nárok, poradkyně je také nakontaktuje na další odborníky a služby v daném regionu.

„Raná péče nám pomohla v mnoha směrech. V první fázi, když začínáte svou cestu s dítětem, které má nějaké zdravotní limity nebo vyšší potřeby, oceníte hlavně konkrétní pomoc od rané péče, jako jsou praktické rady, jak s dítětem pracovat. Může se jednat o ukázky zrakové stimulace, ergoterapie, orofaciální stimulace, půjčování pomůcek, informace ohledně možnosti finanční podpory, jako je třeba příspěvek na péči nebo podpora různých nadací. Výhoda je, že poradkyně mají velmi široký záběr a zkušenosti z různých rodin a dokážou vám ukázat možný směr tam, kde hledáte

a tápete,“ popisuje maminka, která ranou péči využívala.

Rodina, která využívá ranou péči.Zdroj: Společnost pro ranou péči

Pro děti i pro rodiče

Podpora však směřuje i k samotným rodičům. „Když se člověk vyhrabe ze všech praktických starostí, pořád mu zůstanou tíživé a bolestivé myšlenky, které není čas probrat s lékaři, není chuť probírat s přáteli a není síla probírat s nejbližšími. Tady je pak skvělé, když přijede poradkyně, která vaše dítě zná a ví, o čem mluvíte. Nebude před vámi mávat diagnózami a tabulkovými prognózami jako lékař, ale ani nebude předstírat, že žádný problém vlastně neexistuje, že dítko je přece šikovné, jak to říká jeho babička. A i za tu možnost chápajícího a upřímného sdílení patří poradkyním rané péče velký dík,“ dodává maminka.

Zdroj: Youtube

Rodiče se musí o dostupné pomoci dozvědět včas

Společnost pro ranou péči pro rodiny také pořádá pobyty, společná setkání, přednášky a semináře, věnuje se informování lékařů a dalších odborníků o podpoře dětí s hendikepem. Od 13. do 19. května probíhá v celé republice osvětová kampaň Týden rané péče. Akce je zaměřená na informování o životě rodin pečujících o dítě s postižením a na to, jak jim pomáhá právě služba rané péče. „K hlavním cílům letošního Týdne rané péče patří osvěta o rané péči směřující především směrem k pediatrům a dalším zdravotníkům, s nimiž je rodina s dítětem s postižením v pravidelném kontaktu. Právě spolupráce rané péče s pediatrií a dalšími lékařskými obory může přispět k časnému zahájení podpory vývoje dítěte a napomůže stabilizovat rodinu v náročném období, kdy se členové rodiny vyrovnávají s hendikepem dítěte,“ říká Jitka Barlová, ředitelka pražské pobočky Společnosti pro ranou péči.

Zdroj: Společnost pro ranou péčiMáte-li pochybnosti o správném vývoji vašeho dítěte nebo chcete-li se o rané péče dozvědět více, kontaktujte Společnost pro ranou péči, veškeré kontakty na www.ranapece.cz.

Zdroj: Společnost pro ranou péči