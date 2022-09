Potřebujete rychle získat půjčku, ale je zrovna víkend? V takovém případě je potřeba vybrat takového poskytovatele, který si s tím dokáže poradit a žádost zpracovat i mimo pracovní den. Urychlíte tím přijetí peněz rovnou na účet, což se v případě akutních a nečekaných finančních problémů jistě hodí. Více informací včetně praktického doporučení, jak na to, najdete přímo v článku.

Foto: depositphotos

Rychlá půjčka o víkendu

Když potřebujete peníze rychle, jsou veškeré nepracovní dny překážkou, protože například během víkendu běží schvalovací procesy či připisování peněz na účet o něco pomaleji nebo dokonce vůbec. A právě tehdy se vyplatí půjčka o víkendu. Jde o takový produkt, kde bude vaše žádost posouzena i mimo pracovní den. Peníze tak budete mít k dispozici co nejdříve ve chvíli, kdy to již bude možné. To ovšem zčásti záleží i na vaší bance, jak rychle připisuje příchozí platby.

O rychlosti půjčky napoví srovnávače

Chcete vědět, jak rychle bude vyřešena vaše žádost o půjčku? Srovnávač půjček přesně tohle umí a u každé nebankovní půjčky je uveden i čas, za jak dlouho bude zhruba vyřešena vaše žádost. Může se jednat o opravdu bleskové vyřízení do pěti minut, ale i delší čekací dobu kolem dvou dnů. V takovém případě se budete pravděpodobně rozhodovat podle toho, jak hodně na peníze spěcháte a zda je potřebujete opravdu nutně, nebo vám nevadí čekat o trochu déle.

Výběr optimálního produktu

Půjčení peněz snad nikdy není zadarmo. Díky bohatému výběru produktů od mnoha poskytovatelů si však můžete najít takovou nabídku, u které vám budou podmínky co nejvíce vyhovovat. I tady pomůže srovnání půjček, kdy si vyfiltrujete zajímavé nabídky a následně vybíráte například podle výše poplatků či úrokové sazby. Díky tomu můžete ušetřit stovky až tisíce korun.