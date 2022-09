Všichni víme, že mít bolest není žádná legrace.

Foto: Pavel Vokrouhlík

Bohužel to, co naše čtyřnohé společníky bolí, ztěžuje to, že nám nemohou říct, kdy a kde bolí. Aby toho nebylo málo, jsou také odborníky na skrývání svých nepohodlí. Často nevykazují zjevné známky úzkosti (např. křičení nebo kulhání), dokud jejich úroveň utrpení nebude vysoká. Proto je pro nás jako majitele domácích zvířat náročné vědět, kdy naši mazlíčci potřebují pomoc. Důkazem toho byla nedávná studie o degenerativních onemocněních kloubů u geriatrických koček. Studie zjistila, že 90 % zúčastněných koček vykazovalo rentgenové známky degenerativního onemocnění kloubů, ale překvapivě pouze 4 % těchto koček vykazovala detekovatelné známky kulhání.

Zdroj: Pavel Vokrouhlík

Naštěstí se jako podpůrní majitelé domácích zvířat můžeme naučit identifikovat jemné známky a stopy, které nám naši mazlíčci dávají, když se Pokud jde o detekci bolesti u vašeho domácího mazlíčka, jednou z klíčových věcí, které je třeba hledat, jsou změny v jejich chování. Můžete si všimnout, že váš normálně společenský a láskyplný pes se náhle stal podrážděným a vyhýbá se hlazení nebo manipulaci. Nebo pokud je vaše kočka vycvičená k používání odpadkového koše, může začít používat koupelnu mimo box, aby se vyhnula bolesti spojené s šlápnutím do podnosu.

To jsou jen dva z mnoha možných příkladů. Jde nám především o zajištění kvality života vašeho čtyřnohého přítele, proto jsme níže zahrnuli podrobnější pokyny se znaky, které byste měli hledat, což může znamenat, že váš mazlíček potřebuje další péči a podporu.

Pamatujte, že svého mazlíčka znáte lépe než kdokoli jiný. Pokud váš mazlíček vykazuje jakékoli známky nebo příznaky nemoci, je důležité, abyste se objednali ke svému veterináři, který vám poskytne radu a podporu!

Měsíc září je měsícem povědomí o bolesti u domácích mazlíčků.

MVDr. Pavel Vokrouhlík, FFVP

Zdroj: Pavel Vokrouhlík