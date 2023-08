Na otázky odpovídá paní Ing. Jitka Götzová, ředitelka Odboru bezpečnosti potravin Ministerstva zemědělství (MZe)

Foto: bezpecnostpotravin.cz

Jaká rizika nám hrozí při nesprávném skladování nebo zpracování potravin?

Pro běžného spotřebitele je správné skladování a zpracování potravin tou nejlepší cestou, jak se vyhnout onemocněním z potravin, ke kterým právě v letním období dochází častěji. Obecným principem je udržet pro kteroukoliv potravinu správný teplotní řetězec, abychom zabránili množení a šíření bakterií jako je Salmonella nebo Campylobakter; a nedostali se tak zbytečně do potíží.

Příliš vysoká skladovací teplota může vést k nežádoucím reakcím, jako je změna barvy, vůně nebo chutě, či způsobit růst mikroorganismů, což je nebezpečné zvláště u masa. Naopak příliš nízká teplota může vést hlavně u ovoce a zeleniny k nežádoucím změnám barvy a textury. Nadměrný přístup světla zapříčiní u brambor ke klíčení, u tuků a olejů žluknutí, obecně také rozklad fotosenzibilních látek, čímž mám na mysli rozklad vitaminu B2 a podobně. U vysoké vlhkosti je riziko pomnožení nežádoucích mikroorganismů na povrchu, toto se týká hlavně plísní. U příliš nízké vlhkosti během skladování nehrozí bezpečnostní riziko přímo, ale produkt se znehodnocuje osycháním, okoráním nebo deformací. Každá hospodyňka také ví, že během skladování musíme zabránit přístupu škůdců.

Můžete se podělit o nějaké statistiky nebo trendy týkající se onemocnění z potravin?

Patříme k zemím, kde jsou hygienické a potravinářské standardy hodně vysoké. Máme také velmi dobře fungující zdravotnický systém, kdy lékaři evidují každý případ střevního onemocnění, takže paradoxně oproti zemím, kde taková evidence není, zaznamenáváme v ČR výskyt nebo dokonce nárůst infekcí. Částečnou příčinou může být i uvolnění po dvouletých omezeních během pandemie Covid-19 a s tím spojená nižší odolnost během zvýšeného vzájemného kontaktu lidí.

Jaké jsou příznaky salmonelózy a kampylobakteriózy?

Salmonelóza i kampylobakterióza jsou onemocnění, která nám mohou život hodně znepříjemnit. Salmonelóza se projevuje především průjmem, může ale začít i zvracením. I když označení není odborně přesné, příznaky salmonelózy odpovídají tomu, čemu běžně říkáme „střevní chřipka“.

Inkubační doba salmonelózy je od 8 hodin do 5 dnů, nejčastěji se příznaky projeví za 24 až 48 hodin. Projevy salmonelózy obvykle přetrvávají 2 až 7 dní. Mezi hlavní příznaky kampylobakteriózy patří rovněž průjmy, často s příměsí krve, horečka, a křeče v břiše.

Obě onemocnění jsou způsobena konzumací kontaminovaných potravin. To je nejčastěji drůbež, tedy slepice, kuřata, kachny nebo krůty, a to i mražená, a výrobky z drůbežího masa. Dále jsou to vejce, zejména povrch skořápek, syrové vaječné produkty jako jsou majonézy, cukrářské krémy nebo vaječné koňaky; a stejně tak hotová jídla ochucovaná vejcem na konci přípravy, což může být např. špenát, květákový mozeček, žemlovka, knedlíky s vejci, sníh z bílků apod. Bez rizika nejsou ale ani ostatní druhy masa, zvěřina, ryby a měkkýši.

Jaké zásady bychom měli dodržovat při skladování potravin a jejich přípravě, abychom se vyhnuli již zmíněným rizikům?

Vždy je nutné skladovat potraviny tak, jak je uvedeno na obalu, nedávat do kontaktu potraviny s dalšími potravinami představujícími mikrobiální riziko – zde mám na mysli např. syrové maso, které by nemělo přijít do kontaktu se zeleninou nebo jinými potravinami. Zároveň pokud maso skladujeme v mrazničce, jednotlivé kusy masa před uložením do mrazničky dáme do plastového sáčku nebo jiného vhodného obalu. Potraviny je vhodné rozmrazovat pozvolna při teplotě cca 5 °C, aby nedošlo k nežádoucímu pomnožení mikrobů a nezmrazovat už jednou rozmrazené potraviny. Není vhodné dělat extrémně velké nákupy potravin do zásoby, aby se zbytečně nekazily. Pokud si plánujete větší nákupy např. před víkendem, je dobré nejdříve navštívit jiné prodejny a nechat nákup potravin až nakonec. V domácnosti je důležité plesnivé potraviny vždy hned vyhodit, aby se plíseň nešířila, prostory pro skladování potravin udržovat čisté a pokud možno bez kolísání teplot a zamezit přístupu hlodavců a hmyzu.

Jaké aktivity podniká váš rezort v oblasti vzdělávání obyvatelstva k tématu bezpečnosti potravin?

Ministerstvo zemědělství a také dozorové organizace, jako je Státní zemědělská a potravinářská inspekce a Státní veterinární správa informují veřejnost o výsledcích své činnosti prostřednictvím svých webových stránek. Na Ministerstvu zemědělství jsou tyto informace shromažďovány a publikovány také Informačním centrem bezpečnosti potravin (ICBP), které je součástí Odboru bezpečnosti potravin MZe a vedle bezpečnosti potravin se zaměřuje také na výživu obyvatel. ICBP má mnoho aktivit, mezi které patří informování veřejnosti prostřednictvím webových stránek, vzdělávání dětí předškolního věku i školní mládeže, publikační činnost, vzdělávací akce pro širokou veřejnost atd.

Důležité informace najdou lidé na webových stránkách www.bezpecnostpotravin.cz nebo webových stránkách, které jsou zaměřeny na výživu a hygienu www.viscojis.cz a www.viscojis.cz/teens, a jsou určeny i pedagogům a žákům ZŠ a SŠ.

Pojmy „datum použitelnosti“ a „datum minimální trvanlivosti“ jsou pro lidi často matoucí. Jaký je mezi nimi rozdíl? Můžeme potraviny konzumovat i po datu minimální trvanlivosti / datu použitelnosti?

Datum použitelnosti, na obalu může být také „Spotřebujte do“, se uvádí na potravinách, které jsou náchylnější ke kažení, jako jsou mléčné nebo masné výrobky, a uvádí dobu, po kterou si potravina zachovává svoje specifické vlastnosti a splňuje požadavky na zdravotní nezávadnost. Pro spotřebitele to znamená potravinu zkonzumovat do uvedeného data. Na trhu se po uplynutí této doby produkty již nesmí dál ani bezplatně distribuovat. Naproti tomu datum minimální trvanlivosti vymezuje dobu, po kterou si potravina zachovává své specifické vlastnosti a zdravotní nezávadnost, ale i později je použitelná. To se týká hlavně trvanlivých potravin jako je rýže, těstoviny, cukr, olej, ocet apod. Pokud tyto potraviny nejsou znehodnoceny např. nějakým škůdcem, jsou použitelné i dlouho po tomto datu.

Jak váš rezort zajišťuje, aby potraviny dovážené ze zahraničí splňovaly české normy bezpečnosti a hygieny potravin?

Abychom si vyjasnili správně pojmy, tak potraviny, které se na český trh dostávají z jiné členské země Evropské unie, se nepovažují za dovezené, protože při obchodování v rámci členských zemí EU se uplatňuje tzv. volný pohyb zboží. K obchodování v tomto případě nepotřebujete žádná speciální povolení ani certifikáty. Potravina musí být samozřejmě bezpečná, správně označená a musí splňovat příslušné obecně závazné právní předpisy.

Pokud jde o dovoz potravin ze třetí země, je možné v případě nebezpečí uplatnit některé mechanismy. V takovém případě tu existuje možnost dle závažnosti situace přijmout ze strany EK nějaké mimořádné opatření, jako např. pozastavit dovoz určité potraviny ze třetí země. V případě, že se zásilka již na území EU nachází, je možné nařídit její zničení nebo odeslání mimo EU, případně podrobit zásilku zvláštnímu zacházení, které uvede potravinu do souladu s požadavky potravinového úprava.

Jaký je postup při stahování výrobků z trhu v případě zjištění bezpečnostního problému? Kde může běžný spotřebitel nahlásit své obavy o bezpečnost potravin?

Spotřebitelé mohou hlásit své podněty u příslušného dozorového orgánu, a to podle charakteru výrobku. V případě potravin živočišného původu je dozorovým orgánem Státní veterinární správa, pro potraviny rostlinného původu je kontrolním orgánem Státní zemědělská a potravinářská inspekce. Podnět ke kontrole lze oznámit oběma státním orgánům samozřejmě přímo prostřednictvím místních inspektorátů těchto organizací nebo prostřednictvím elektronického formuláře na jejich oficiálních webových stránkách. Kontrolní orgány se zabývají samozřejmě každým přijatým podnětem, následně provedou kontrolu a uloží příslušná opatření. Včasnost a rychlost řešení je u potravin vždy důležitým aspektem.

Můžete nám představit kampaň "EU volí bezpečné potraviny"?

V návaznosti na úspěšnou první fázi byl letos zahájen již třetí ročník společné kampaně členských států EU a Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (European Food Safety Authority, EFSA), jejímž základem je pomáhat Evropanům při výběru potravin vysvětlováním vědeckých poznatků o bezpečnosti potravin a posílit vědomí, že věda stojí za bezpečností potravin. Tím má být zvýšen vědomý výběr potravin.

O účast v kampani projevilo letos zájem celkem 16 států, včetně České republiky, pro kterou je to první rok kampaně. Kampaň je navržena tak, aby pomohla občanům kriticky přemýšlet o jejich každodenním výběru potravin, a jejím cílem je poskytnout užitečné informace o vědě a bezpečnosti každodenního výběru potravin.

Jedním z témat kampaně jsou i nové potraviny. Co si pod tímto pojmem představujeme?

Novými potravinami se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu o nových potravinách. Znamená to, že jde o potraviny, které se v zemích EU běžně nejedly před 15. květnem 1997. Dle tohoto nařízení nesmí být bez přechozího schválení uváděny nové potraviny na trh, a to především z důvodu bezpečnosti. Obecně jde tedy o potraviny, s jejichž konzumací nemáme v EU historickou zkušenost a nevíme, jaké může mít jejich konzumace dopady na lidské zdraví.

Žádost o autorizaci nové potraviny se podává přímo Evropské komisi (EK), ta dokumentaci posoudí a požádá o hodnocení Evropský úřad pro bezpečnost potravin, který do 9 měsíců přijme vědecké stanovisko. Na jeho základě vytvoří EK návrh prováděcího rozhodnutí. Po schválení návrhu se aktualizuje Seznam Unie pro nové potraviny a nová potravina může být za předem definovaných podmínek uvedena na trh EU. Povolení je vydáno pro uvedení na trh ve všech členských státech EU, a nikoliv pouze pro český trh.

První hodnocenou novou potravinou bylo historicky ovoce noni a džus z tohoto ovoce. Příkladem aktuálně povolených nových potravin z letošního roku jsou výluh z listů kávy Coffea arabica L. a/nebo Coffea canephora, sušené plody kanárníku vejčitého tzv. ořechy PILI, disacharid celobióza, hrachový a rýžový protein fermentovaný myceliem houby Shiitake a další.

Zajímavou a hojně veřejností sledovanou oblastí je hmyz, který do kategorie nových potravin také spadá. Dosud bylo pro uvedení v EU povoleno uvést celá či mletá těla (hmyzí moučka) jen některých druhů hmyzu (saranče stěhovavé, larvy potemníka domácího, cvrček domácí a larvy potemníka stájového). Pokud potravina obsahuje tyto druhy hmyzu, pak jsou výrobci potravin povinni na obalu výrobku tento údaj uvést, protože seznam složek potraviny je jedním z povinných údajů. Spotřebitel tak může dle své vlastní volby zvolit, zda daný hmyz chce konzumovat či nikoliv.