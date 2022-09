Otázka, která má asi jen jednu odpověď. Když vynechám bezdomovectví, stěhování do domova důchodců nebo LDNku.

Foto: Česká síť s.r.o.

Starat se o energie sami, jednoduše si je vyrábět. Výhodou je, že v současné době na to téměř každý dostane dotaci.

A jak si je vyrábět?

Někdo kotlem na pevná paliva, někdo tepelným čerpadlem a ti chytří navíc fotovoltaickou elektrárnou. Bohužel na větrné elektrárny zde nemáme příhodné podmínky. Jak vyrábět energii chytře fotovoltaickou elektrárnou? Tak aby sama sebe zaplatila. Postavit ji chytře a účelně a hlavně chytře provozovat. Aby elektrárna tyto podmínky splnila musí být chytře navržená, jinak pro rodinný dům, jinak pro bytový dům a jinak pro firmu, obec, školu. Chytře navržená elektrárna je taková, která splní vaše požadavky, které mohou být různé. Chci maximalizovat zisk, chci být energeticky nezávislý, chci aby zaplatila účet za energie, chci příjem na 30-40 let, inteligentně uchovat peníze před inflací, chci bydlet zadarmo? To vše dobře navržená elektrárna umí.

Zdroj: Česká síť s.r.o.

Pro umístění fotovoltaické elektrárny jste většinou omezeni prostorem, proto se musí optimálně zvolit fotovoltaické panely tak, aby dokázaly optimálně využít prostor, který máte. Jak velikostně, tak s co největší účinností. Například jaké řešení je lepší na plochou střechu? Dát panely rovnoběžně se střechou nebo budovat konstrukci a změnit sklon a orientaci panelů na jih? Většinou je odpověď: Za stejné peníze postavit větší elektrárnu a panely nechat rovnoběžně se střechou. S jedinou výjimkou a tou je střecha na rodinném domu, kdy omezení výkonu solární elektrárny je na 10 kWp, aby splňovala legislativní podmínky pro mikrozdroj a nemuselo se žádat o licenci na ERU. A i toto by mělo s koncem roku padnout, respektive zvětšit se na míru, kdy se na rodinný dům již takové množství panelů nevejde, aby elektrárna nebylo mikrozdrojem.

Druhá důležitá část elektrárny je měnič. V podstatě existují 4 druhy. Nejjednodušší je měnič, který jen převádí stejnosměrnou elektrickou energii z panelů na střídavou. Je v malém provedení optimální pro ohřev vody v bojleru a ve větším provedení na přímý prodej energie. Tento měnič se pro vlastní spotřebu, mimo ohřevu vody, kdy zásobník vody slouží jako baterie, nehodí. Málo kdy se Vám povede sladit spotřebu s výrobou.

Lepší měnič je s možností připojení baterií. Levnější jsou se symetrickou dodávkou na fázích. To je zcela nevhodné, když nemáte na všech fázích stejnou spotřebu a to většinou mimo firem nemá nikdo, tak dodáváte energii do sítě, i když jí potřebujete, v horším případě dodáváte i z baterií. Například, když pečete a máte 1 fázovou troubu o výkonu 5 kW, tak na fázi, kde máte připojenou troubu nakupujete při 10 kW měniči 1,7 kW energie a na druhých dvou fázích prodáváte 6,6 kW do sítě. Za hodinu máte vybitou baterii a pro svoji potřebu jste ji využili jen z 1/3, i když jste měli v bateriích energie dost. Zbytečně jste tak prodali do sítě energii a v horším případě ji budete muset za dvojnásobek nakoupit zpět.

Zdroj: Česká síť s.r.o.

Nejlepší měnič je asymetrický s vysokou asymetrií na fázi, například DEYE dodávaný firmou Česká síť, který umí na jedné fázi dodávat až 5 kW, když druhé dvě fáze jsou málo vytížené. Má i nabíječku, kdy umožňuje nabíjet baterie z distribuční sítě například při nízké ceně elektrické energie na spotovém trhu v nočních hodinách. Ve stejném příkladu s troubou vám po hodině pečení zůstane v baterii 5 kWh na provoz domu celou noc, neprodali jste nic co jste nechtěli a nemuseli nic nakoupit. Navíc v zimě v noci nakoupíte elektrickou energii za lepších podmínek než přes den. Další výhoda je přesné řízení, kdy můžete optimalizovat i energetický provoz za pomoci chytré elektrárny od České sítě. Dokonce optimalizace je i ekonomická. Prodávat, když je elektrická energie nejdražší a v případě potřeby nakupovat, když je energie nejlevnější.

Poslední důležitá součást fotovoltaické elektrárny jsou baterie. Nejsou nezbytnou součástí, ale v případě, že chcete provoz elektrárny optimalizovat a využívat vlastní elektrickou energii, tak jsou nezbytné. Vyplatí se vybírat baterie s velkým množstvím cyklů. Dlouho Vám budou sloužit, typicky 20-40 let. S tím souvisí 10-letá záruka, výrobce jim věří a podstatným parametrem je v jakém rozsahu můžete využívat uloženou energii, baterie Pylontech umožňují využívat 5-100% kapacity, jiné například jen 20-95%. Pro stejný užitek potřebujete o 1/5 větší kapacitu.

A podle čeho se pozná dobrá firma?

Dostanete nabídku včetně ekonomiky projektu, položkového rozpočtu, nabídky financování a vše zřídí na klíč k Vaší spokojenosti. Důležitá je i včasná montáž, kdo dřív elektrárnu má, víc vydělá. Česká síť garantuje montáž elektrárny do 6 měsíců.

Neváhejte a nechte si zpracovat nezávaznou nabídku od České sítě ještě dnes. Solární energie - Česká síť nebo na telefonu 777 59 66 69.

Zdroj: Česká síť s.r.o.