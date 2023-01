První dítě na světě počaté dárcovským vajíčkem se narodilo kalifornské Long Beach v roce – tedy pouhých šest let po IVF debutu Louise Brownové, prvního děťátka ze zkumavky. Od té doby se počet dětí narozených s pomocí dárkyň a dárců rozrostl, a mnoha párům se tak nadobro změnil svět – i když jim osud nepřál, nakonec se stali rodiči. Existuje ale řada těch, které na vhodné dárkyně ještě stále čeká.

Budete jednou z nich?

Když bylo dárcovství ještě v plenkách, byly dárkyně obvykle starší než ty dnešní, vdané a s dětmi, často sestry příjemců nebo neplacené dobrovolnice. Dnes je však situace jiná – do programu vstupují jen mladé a zdravé ženy ve věku 20-29 let, které prochází důkladným vstupním vyšetřením, dárcovství je 100% anonymní a s prázdnou rozhodně neodejdou.

Co všechno vás čeká na začátku

Alfa a omega dárcovství je klinika, kde se budete cítit dobře. To většinou poznáte hned z telefonického hovoru s koordinátorkou, popřípadě první návštěvy kliniky. Tam zamíříte na vstupní vyšetření, které zahrnuje gynekologickou prohlídku, test na pohlavně přenosné choroby a genetické vyšetření, odhalující případné dědičné přenosné choroby. Výsledky jsou hotové obvykle do 3 týdnů a řeknete-li dané klinice „ano”, pak má klinice přibližně 3 týdny na výběr vhodné příjemkyně.

Hormonální stimulace

Zhodnotí-li lékař, že jste pro darování vajíček vhodná, a vy budete souhlasit, zařadí vás na klinice do darovacího programu a seznámí vás s harmonogramem hormonální přípravy. Při slovu „hormony” hodně ženám přeběhne mráz po zádech, důvod k panice to ale není: na druhé schůzce na klinice vás lékař důkladně proškolí a při druhém dnu plné menstruace můžete začít. Jak? Léky si budete aplikovat 10-14 dní tenoučkou jehlou do podbřišku, přičemž dvakrát podstoupíte na klinice ultrazvukové vyšetření. A přitom posledním se dozvíte, kdy nastane onen „den D”.

Odběr vajíček

Odběr vajíček je pak už rychlovka: lékař vám pomoci transvaginální ultrazvukové sondy lokalizuje zralá vajíčka a následně je pomocí odsávání jedno po druhém odebere. Celkově vás čeká asi jen 20 minut v celkové anestezii, po které můžete zakrátko ještě ten stejný den odejít domů. A teď pozor. Neodejdete jen s dobrým pocitem, že jste právě teď někomu změnila života, ale také s finanční kompenzací až 33 000 Kč, kterou můžete při opakovaném dárcovství dostat až pětkrát.