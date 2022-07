Hrozba nedostatku pracovních sil se v současné době dotýká většiny českých firem. Celosvětově se pak jedná o jednu ze tří největších obav, které trápí ředitele a jednatele firem.

Foto: BDO Czech Republic s.r.o.

Lidé firmám chybí na všech úrovních výkonu práce od dělnických profesí po vysoce kvalifikované odborníky. V mnoha oborech pak nastává doslova boj o lidi, kdy si firmy zaměstnance přetahují a předhánějí se finančními nabídkami, náborovými příspěvky či benefity. To ale dnes lidem obvykle nestačí.

Jednoduché řešení tohoto problému neexistuje. Existují ale možnosti, jak svou firmu dobře připravit na současný stav a očekávaný vývoj trhu práce v budoucnu.

Jako poradenská firma se s problémem setkáváme z obou stran. Snažíme se udržet své stávající a získávat nové talentované zaměstnance, v oblasti daní, účetnictví i manažerských disciplín, kde umíme firmám poskytnout potřebné dovednosti formou outsourcingu či interim managementu. Zároveň firmám pomáháme zvyšovat efektivitu práce a využít chytrá řešení, která umí potřebu lidského kapitálu optimalizovat.

ZVYŠOVÁNÍ PROVOZNÍ EFEKTIVITY FIRMY

Robotizace a automatizace firemních procesů či využívání moderních technologií a nástrojů

Digitalizace a automatizace procesů přináší firmám obrovskou příležitost. Značný potenciál má v oblasti financí, ale prorůstá i do ostatních oblastí firemních procesů jako je HR, marketing, obchod, výroba či logistika. Přínosem však bývá pouze v případě, že se efektivně propojí reálně fungující procesy, vhodné technologické nástroje a lidský faktor.

„Softwaroví roboti jsou schopni fungovat jako virtuální pracovníci a pomáhat tak například s vykonáváním řady opakujících se, rutinních, činností, především těch, které mají jasný algoritmus, nebo je lze dělat podle konkrétních pravidel. Firmám pak dokáže takové řešení ušetřit mnoho času a finanční návratnost bývá v řádech měsíců. Poslední dobou proto tato řešení získávají uplatnění i v menších firmách. Faktor člověka však nadále zůstává nezastupitelný. Lze však očekávat, že se změní jeho role a budou vyžadovány nové dovednosti.“ Tomáš Kubíček, partner a vedoucí oddělení Technologického poradenství a digitalizace

Zdroj: BDO Czech Republic s.r.o.



Spolupráce se specializovanými partnery

Mnoho firem tráví svůj čas činnostmi, které vyžadují vysokou kvalifikaci, specializované nástroje a průběžné vzdělávání. Pokud takové činnosti nesouvisí s obchodním zaměřením a klíčovými činnostmi firmy, vhodným řešením může být využití specializované firmy či outsourcingu vybraných podnikových činností. Firmy využívají outsourcing například v oblasti zajišťování průběžných dlouhodobých funkcí, jako je finanční a mzdové účetnictví či správa IT. Využití externích dodavatelů pak nachází uplatnění např. v oblasti poradenských služeb, interních či IT auditů, kdy bývá výhodou nezaujatost, kvalifikace a zkušenost.

„V případě využití externích specialistů je vhodné se ujistit, že jsou požadavky kladené na dodavatele skutečně v dobrých rukou kompetentního partnera. Například u dodavatelů pracujících s citlivými daty či poskytujících služby, které s sebou nesou bezpečnostní rizika, je vhodné vyžadovat atestaci pro danou činnost. Tyto typy rizik zákazník mnohdy nedokáže sám identifikovat a vyhodnotit. V sázce může být finanční škoda či ztráta dobrého jména.“ Martin Hořický, partner a vedoucí oddělení Kybernetické bezpečnosti

„Specializovanou službu vám může dodat externí dodavatel. Rizika za vás a vaši firmu ale nepřevezme.“

MOTIVACE A SPOKOJENOST ZAMĚSTNANCŮ

V oblasti práce s lidmi si musí vedení každé firmy myslící na budoucnost splnit domácí úkoly ve třech základních oblastech:

1) Zaujmout a přitáhnout lidi z pracovního trhu,

2) Udržet lidi ve firmě,

3) Zlepšovat a rozvíjet je tak, aby firma mohla reagovat na měnící se byznysové prostředí.

Zejména zlepšení v prvních dvou zmiňovaných bodech má potenciál podstatně snížit potíže související s objektivním nedostatkem lidí na pracovním trhu. Jak na to? Odpověď se skrývá za tajemným a někdy špatně uchopitelným pojmem Firemní kultura.

Firemní kultura je to, co zaměstnanci odpoví na otázky: Proč tady vaše firma je? Za jakými hodnotami si stojí? Jaké chování je v ní odměňováno a jaké je v ní trestáno? Co dělá firma pro to, aby se v ní lidem dařilo? Co dělá pro to, aby lidé cítili, že jsou pro firmu důležití? Jak podporuje spolupráci?

Pokud lidé nemají na tyto otázky odpověď, znamená to, že je firemní kultura slabá, a tudíž je i slabé napojení zaměstnanců na firmu. Pak stačí, když se objeví nabídka o pár procent vyššího platu odjinud a zaměstnanci jdou, protože je nic nedrží.

Pokud firma pracuje na své firemní kultuře a je to pro ni jedna z priorit, tak jako v BDO, pak se jí to vrací v nízké fluktuaci a schopnosti lidí růst spolu s firmou.

Jak to vypadá v praxi? Třeba jako ve výstupu z pravidelného průzkumu spokojenosti, který si interně dělá poradenská firma BDO. Na otázku „Čeho si v BDO nejvíce vážíte?“, přichází reakce: Přátelské atmosféry, dobrých vztahů, důvěry nadřízených, samostatnosti a odpovědnosti, příležitosti něco ovlivnit a změnit, otevřené komunikace, férového jednání, bohatých možností vzdělávání, profesního růstu atd.

Tomáš Haken, HR ředitel BDO, přidává ještě jeden tip, jak se dozvědět více o tom, jak lidé vnímají svou firemní kulturu: „Firemní kultura je produkt, který firma nabízí na pracovním trhu. Základem je tedy vědět, co vlastně máte v nabídce. Kromě rozhovorů s klíčovými lidmi na toto téma a pravidelných průzkumů napojení zaměstnanců je užitečné sledovat, co o vaší firmě lidé říkají, když u toho nejste. K tomu v těchto dnech zavádíme interní anonymní webovou „schránku důvěry“, nebo pravidelně kontrolujeme názory zaměstnanců, které uvedli prostřednictvím externí webové služby Atmoskop. Dozvídáme se díky ní, že našimi hlavními „taháky“ jsou „Možnost učit se novým věcem“, „Práce v týmu mladých lidí“, „Možnost kariérního postupu“, „Neformální pracovní atmosféra“, a že vůbec nejlépe si ve srovnání s konkurencí stojíme v bodech „férovost“, „důvěra“, „celková spolupráce s kolegy“.



Zdroj: BDO Czech Republic s.r.o.



ODBORNÝ ROZVOJ A PODPORA NOVÉ GENERACE

„65 % dětí, které dnes nastupují na základní školu, bude pracovat na pozicích, které v současné době neexistují.“

The Future of Jobs report, World Economic Forum

Aby se studenti o nových trendech na pracovním trhu a o nabídce aktuálních pracovních možností a pozic dozvěděli, je nezbytné, aby byly firmy v komunikaci s nimi pro-aktivní a důvtipné. Firmám se vyplácí aktivně spolupracovat s kariérními centry při vysokých školách a pokud působí v oborech, které nepatří aktuálně mezi ty pro studenty nejatraktivnější, tak aby se podle svých možností podíleli na zatraktivňování nejen své značky zaměstnavatele, ale celého oboru. Dobrým příkladem může být praxe BDO, která si vzala za cíl nepropagovat v očích studentů středních a vysokých škol pouze svou značku, ale celý obor účetnictví, daňového poradenství a auditu. Cílem této myšlenky je zachovat vysokou kvalitu a odbornost v celém oboru, rozvíjet znalosti a dovednosti studentů, odborníků a v nezbytné míře i veřejnosti, vnášet do oboru inovace a moderní technologie.

BDO spolupracuje s odbornými komorami a institucemi, kde se podílí na přípravě výkladů nové legislativy, odborných publikací, seminářů a školení. Svým know-how, ale i hmotným zajištěním, pak podporuje neoficiální středoškolské mistrovství republiky v účtování s názvem „Zaúčtuj To!“ a je také jedním z garantů projektu Daňová gramotnost s cílem rozvíjet rozhled středoškolských studentů v daňových záležitostech. Aktivně spolupracuje s vysokými školami na provázání teorie s praxí a například na Západočeské univerzitě v Plzni stála u zrodu certifikovaného čtyřsemestrální magisterského kurzu „Daňový specialista“ a nadále se prostřednictvím expertů z praxe významně podílí na naplňování obsahu kurzu, tj. na přednáškách a seminářích.

Svou motivaci věnovat čas těmto neziskovým aktivitám přibližuje Michala Daňsa, partner plzeňské pobočky BDO a člen vědecké rady FEK ZČU:

„Naše firma působí v krásném, ale náročném a pro někoho hůře představitelném oboru účetního a daňového poradenství, auditu a dalších příbuzných disciplín. Zjistili jsme, že nejlepší cestou je, když studentům ukážeme příklady z praxe, poskytneme jim informace v širších souvislostech s praktickými příklady chytrých, moderních řešení projektů a zakázek u našich klientů. Tím studenti získávají příležitost objevit skrytou krásu naší práce a pak i chuť zjistit více. Zbývá pak už jen jeden krok k tomu, aby u nás formou brigády nebo zkráceného úvazku na vlastní kůži zažili, jestli je to opravdu pro ně. Radost mi dělá, že tato osobní zkušenost často končí tím, že se studenti rozhodnou pro kariéru, kterou si do té doby ani nepředstavovali.“

Aktivní přístup ke vzdělávání vlastních lidí funguje i jako jeden z motivačních faktorů, proč ve společnosti setrvat. Lidé si čím dál více uvědomují, že průběžné vzdělávání je jejich hlavním kapitálem pro dlouhou kariéru, kterou mají před sebou, a to bez ohledu na to, zda budou věrní jednomu zaměstnavateli, nebo postupem času svou práci změní.

Tomáš Haken na závěr dodává: „Vzdělávání našich zaměstnanců považujeme za jednu z hlavních odpovědností, kterou vůči našim zaměstnancům, ale i vůči klientům máme. Proto naše lidi v rozvojových aktivitách prakticky nijak neomezujeme, ročně organizujeme více než stovku různých (většinou dobrovolných) školení a tréninků v oblasti odborných i dalších netechnických kompetencí. Není divu, že se můžeme pochlubit tím, že pro nás pracuje více než 60 certifikovaných daňových poradců a okolo 40 auditorů, z nichž drtivá většina získala svou profesní certifikaci za podpory naší společnosti.”

BDO je mezinárodní síť samostatných poradenských společností, která poskytuje auditorské, daňové, právní, účetní a poradenské služby malým a středně velkým českým firmám, ale i rozsáhlým koncernům a pobočkám mezinárodních korporací. Na českém trhu působíme už 30 let a s více než 500 odborníky a dlouholetou praxí se řadí k předním poradenským společnostem v České republice.

Volné pozice v BDO najdete zde.

Zdroj: BDO Czech Republic s.r.o.