„Jak vy to tady děláte? Kdykoliv jedeme do Pardubic nebo přes ně, jsou pokaždé ucpané,“ přivítali se se mnou nedávno mí přátelé místo pozdravu poté, co konečně se zpožděním dorazili na domluvené místo v centru města.

Ing. Miroslav Váňa | Foto: archiv Ing. Miroslav Váňa

Když zmizí jeden špunt, objeví se další

Asi každý obyvatel a návštěvník Pardubic podobnou situaci v poslední době zažil. Jen, co se člověk dostane na silnici, narazí dříve či později na dopravní špunt. A jakmile se z něj složitě vymotá, objeví se brzy další.

Pokud si nalijeme čistého vína, zjistíme, že tato situace je podobná v řadě měst. A zcela určitě to neplatí jen v případě České republiky. Zkoušky trpělivosti a nervů řidičů jsou na denním pořádku prakticky všude tam, kde pomalu každá rodina do běžného provozu vysílá dvě auta a dopravní infrastruktura na takový nápor není kapacitně připravena.

Někdy však mám pocit, že dráždění hada bosou nohou je trochu zbytečné a při troše dobré vůle ze všech stran by se pekelným zkouškám psychické odolnosti šoférů a jejich spolucestujících dalo předcházet.

Zas až tak velká raketová věda to není

Jistě můžete namítnout, že od stolu a počítače se to krásně radí a že takových „mudrců“, kteří prohlašovali, že vědí, jak na to, už tu bylo dost. Podle mě to ale zas tak velká raketová věda, jak to na první pohled možná vypadá, není.

Rozhodně je dobře, že se silnice opravují. To asi nikdo nerozporuje a je potřeba za to pochválit ty, co na tom mají zásluhy. Každý z nás určitě chce jezdit po lepších cestách a většinou chápe, že nějaký čas oprava či stavba nové komunikace zabere. Ale rozhodně není dobře, když se ze série oprav stane past na řidiče, která nemá konce…

Proto bych si dovolil nahlas vyslovit přání, aby ti, co mají na povel dopravu ve městě, měli trošku šťastnější ruku při plánování a koordinaci dopravních staveb a uzavírek.

Pravá ruka by měla vědět, co dělá levá

Chápu, že to není jednoduché. Ale je jasné, že žádná taková akce nezačíná jako blesk z čistého nebe. Proto je možné se na ni připravit a lépe vše koordinovat, aby obyvatelé a návštěvníci Pardubic neměli u dopravy pocit, že pravá ruka občas neví, co dělá levá.

Určitě by stálo za to i více se zaměřit na komunikaci kolem akcí, u kterých hrozí, že se kvůli nim polovina Pardubic ocitne v dlouhé koloně. Je jasné, že bez úzké spolupráce kraje, města a jeho obvodů se to nepovede.

Zároveň je potřeba tlačit i na co nejkratší termíny a volit vhodnější časy pro dopravní uzavírky a omezení. Jako ideální se jeví prázdniny, víkendy či noc, kdy je provoz oproti dopravní špičce takřka minimální.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud by se toto mé přání podařilo uvést do života, žilo by se obyvatelům Pardubic ve městě ještě o něco lépe než dosud. To bych nám všem ze srdce přál. A ti, co by k nám přijeli na návštěvu, už by tolik nebrblali, že jsme městem dopravních špuntů.