Rozhovor s Ing. Davidem Vychytilem - náměstkem hejtmana Zlínského kraje k rozvoji podnikání v regionu.

Ing. David Vychytil náměstek hejtmana Zlínského kraje | Foto: ANO 2011

V minulém rozhovoru jste stručně popsal složitou situaci, kterou vám „odkázali“ vaši předchůdci. Jak se vám podařilo se s ní vyrovnat?

Rozhodující podmínkou a nezbytným předpokladem pozitivního vývoje kraje je zajištění investičních zdrojů pro realizaci skutečných systémových změn. Do infrastruktury, zdravotnictví, školství nebo sociálních služeb. Prakticky do všech oblastí, které byly dlouhodobě podfinancovány a zanedbávány. To jsme okamžitě začali měnit.

Takže stačí „jen“ masivně investovat do infrastruktury?

Tak jednoduché to samozřejmě není. Kdo nabízí líbivá a jednoduchá řešení, buď problematice nerozumí, nebo účelově lže. Je nezbytná řada systémových kroků a opatření, které musí být vzájemně provázány.

Ve světě se často používá termín „ekosystém“, což znamená komplexnost prostředí v daném regionu. Musíme ve Zlínském kraji zaručit rozvoj všech jeho součástí. Jedná se o bydlení, kvalitní zdravotní péči, špičkové vzdělání, kulturní vyžití i občanskou vybavenost. Takové prostředí je atraktivní pro mladé lidi. S nimi přijdou investoři a podnikatelé, kteří přinášejí pracovní místa s vyšší mzdou.

Jako pozitivní příklad uvádím Austin, hlavní město Texasu, který často osobně navštěvuji. Odvážná transformace se tam podařila a úroveň kvality života výrazně vzrostla.

Jak chcete zaručit, že jednotlivé kroky budou systematické a promyšlené?

Zkušenosti ze světa potvrzují, že je nutné dlouhodobé rozvojové projekty odpolitizovat a profesionalizovat. A to v co nejvyšší míře. Proto jsme zřídili Regionální investiční a rozvojovou agenturu ZRIA, která koordinuje jednotlivé kroky mezi krajem, městem Zlín, dalšími městy a institucemi, Univerzitou Tomáše Bati i soukromým sektorem.

Máte již nějaké ohlasy na tyto aktivity?

Jistě. Zlínský kraj byl dříve brán jako „ospalý“. To bylo nutné radikálně a rychle změnit. Setkáváme se s kladnými ohlasy a přijetím i v zahraničí. Naše krajské delegace v USA nebo pobaltských státech jsou řazeny na úroveň vládních zastoupení. Začíná „nás“ být vidět. Velmi pozitivní zpětná vazba je z vedení českých úřadů CzechTrade a CzechInvest. Díky novému vedení kraje a našim aktivitám se řadíme v rámci ČR aktuálně k nejprogresivnějším.

Zdroj: ANO 2011

Jaké nejbližší konkrétní kroky nebo opatření právě teď realizujete nebo připravujete?

Ve vedení Zlínského kraje podporujeme investicemi rovnoměrně celý region.

Pracujeme na plánu využití baťovského areálu, kde by mohl začít růst první reálný univerzitní kampus ve Zlíně. Podpoříme také navýšení počtu studentů. S UTB máme historicky nejlepší spolupráci, jejímž výsledkem je naše společná investice do výstavby budovy U1, která se zahájí na podzim letošního roku.

Věřím, že se nám ve spolupráci s vedením Zlína a UTB podaří znovuotevřít také bývalý klub Golem, kde by mohl vzniknout multikulturní zařízení pro širokou veřejnost.

Přinesla již proaktivní investiční politika nového vedení Zlínského kraje nějaké konkrétní výsledky?

Nejvýraznějším výsledkem je jedna z největších investic soukromého sektoru v historii ČR v objemu 46,3 miliard. Kč. Konkrétně jde o financování závodu v Rožnově pod Radhoště, realizované americkou firmou Onsemi m, na kterém jsme se také spolupodíleli. Pozitivní dopady pro náš kraj jsou jednoznačné. Ať už je to zaměstnanost, atraktivní nabídka kvalifikovaných pracovních míst, propojení s UTB aj.

Děkuji za rozhovor, těšíme se na další pozitivní zprávy o rozvoji našeho kraje a přejeme mnoho dalších úspěchů při pokračování Vaší práce.

Zadavatel: ANO2011/Zpracovatel: Artview s.r.o.