Začneme trochu zeširoka. Velmi záleží na tom, zda jde o nájemníky nebo spolumajitelé domu. Nájemníci mají situaci značně horší než spolumajitelé domu. Nájemník je totiž vydán rozmarům majitele a může na něj jen tlačit, aby s energetikou domu něco dělal nebo si může najít nové bydlení a přestěhovat se, protože bydlení není jen nájem, ale také především platby za energie. Případně se může stát členem nějakého společenství, investorem a investovat do nějakého projektu, ze kterého bude mít levnou energii a uhradí jen platby za její distribuci. V současné době je to možné jen u elektrické energie. Přesně tento tip projektu nyní připravuje například Česká síť.

V daleko lepší situaci jsou majitelé nebo spolumajitelé nemovitostí. Je jen na Vás, jak budete bydlet, respektive za co platit. Ovlivnit platby můžete v podstatě třemi způsoby. Za prvé nic s tím nedělat a platit čím dál tím víc, až se mohou stát Vaše platby neúnosné. Druhý je začít šetřit energiemi. Buď jednoduše, budete spotřebovávat méně energie například výměnou spotřebičů, snížením teploty v bytě v zimě, kvalitním zateplením objektu. Třetí způsobem je vyrábět si energii sami, což nyní s vámi rozebereme.

Samovýroba energie. Vyrobit si můžete jak elektrickou, tak tepelnou energii. Elektrickou energii vyrobíte pomocí Fotovoltaické elekrárny (dále jen FVE) a tepelnou pomocí tepelného čerpadla. Ve fyzikálním smyslu slova o výrobu nejde, jde o přeměnu energie nebo její čerpání z okolí.

Bytový dům a výroba elektrické energie. Výroba elektrické energie je možná pomocí solárních panelů. Jejich instalací na střechu, případně fasádu domu, balkony, ploty, přístřešky na auta získáte zdroj energie, který Vám bude sloužit cca 40 let a zaplatíte jej jen jednou. Bude Vám vyrábět energii za přibližně 60 haléřů za kWh a nikdo Vám ji nezdraží.

Jak celý systém funguje? FVE se skládá z několika funkčních částí. Tou nejdůležitější je výroba – solární panely a konstrukce včetně správného umístění. Je potřeba vybrat takové panely, které mají vysokou účinnost a dlouhou životnost. Vysoká účinnost umožňuje z dostupné plochy vyrobit co nejvíce energie a dlouhá životnost s nízkou degradací zaručuje, aby panely sloužily po co nejdelší dobu. Dále potřebujete měnič, který ze stejnosměrné elektřiny vyrobené panely udělá energii použitelnou Vašimi běžnými spotřebiči. Optimální je kvalitní, s co nejnižšími ztrátami a dalšími funkcemi, jako například nabíječ baterií a možnost přesného řízení. Další nedílnou součástí celého systému jsou baterie. Baterie umožní využít vyrobenou energii později. Například v noci.

A aby vše krásně optimálně fungovalo, je potřeba tomu dodat chytrost. Řídit celý systém tak, aby byl energeticky a hlavně ekonomicky co nejlepší. Například chytrou elektrárnou od České sítě.

A nesmíme zapomenout, že v bytovém domě je potřeba i vše měřit, rozúčtovávat a účtovat a hlídat platby. K tomu celému systému je potřeba měřit spotřebu všech účastníků v energetickém společenství pravidelně, například na měsíční bázi ji vyúčtovat a pohlídat jejich úhradu a přenést vše do účetnictví domu. Chytré řešení umí i poradit jak ušetřit nebo pohlídat vadný spotřebič, upozornit, že zbytečně vyhazujete peníze například chybně fungující ledničkou. Šetří dále Vaše peníze.

A nyní to nejhlavnější a tou je ekonomika celého řešení. Vezmeme si za vzor 10 let starý dům, který má 40 bytů a topí plynem. Má střechu o využitelné ploše 600 m². Na takovou střechu se vejde elektrárna o výkonu 100 kWp. Tato elektrárna vyrobí energii přibližně 100 MWh elektrické energie ročně. Náklad pořízení takové elektrárny s bateriemi o kapacitě 150 kWh je 7,5 milionu Kč. Stát přispěje dotací ve výši 1,5 milionu na FVE, 1,5 milionu na baterie a 200 tisíc na připojení domácností. Dohromady bude dotace 3,2 milionu korun. Investiční náklad 4,3 milionu. Investiční náklad jde dále snížit pořízením elektronabíječek pro jednotlivá parkovací místa. Dotace je mnohem větší než cena nabíječky. Máme 40 parkovacích míst dotace je 1,8 milionu, náklad 1,4 milionu, snížení velikosti investice je na 3,9 milionu. Při financování s úrokem 6% na 10 let je měsíční splátka 43.300,- Kč. Náklad na jeden byt 1.100,- Kč měsíčně. Měsíčně byt platí za 2,5 MWh roční spotřeby dle ceníku ČEZ pro nové zákazníky 2.300, -Kč měsíčně. Každá domácnost v domě ušetří měsíčně 1.200,- Kč po dobu 10 let. Po splacení elektrárny 2.300 Kč a to ještě za předpokladu, že se energie dále nebude zdražovat. V případě jejího zdražení je úspora ještě větší.

Další způsob samovýroby energie je čerpání energie z okolí pomocí tepelného čerpadla. Tepelné čerpadlo dokáže z 1 kWh elektrické energie vyrobit až 5 kWh tepla. Dokáže spolupracovat se solární elektrárnou, kdy při ohřevu teplé vody mají téměř 100% účinnost, v teplé dny ji dokáží i překonat a v zimní dny dokáže topit s průměrnou účinností 300 až 400%. Navíc díky chytrému řízení a přesným výpočtům dokáže pracovat optimálně ve spolupráci se stávajícím zdrojem tepla a volit výkony a zdroje tak, aby vyrobené teplo bylo co nejlevnější. U některých stávajících zdrojů tepla můžete čerpat i velice štědré dotace. Tepelné čerpadlo umí spolupracovat se všemi stávajícími zdroji tepla.

A to nejlepší nakonec. Budete ochráněni nejen před ekonomickými otřesy – zdražováním energií, ale i před blackouty. Budete mít celý dům na velké UPS a výpadky elektriky případně ukončení dodávek plynu Vás nebude ohrožovat v plné míře.

