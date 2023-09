Přemýšlíte o podnikání, ale nevíte, kde začít? Přihlaste se na podzimní Byznystarter 2023 – cyklus teoreticko – praktických workshopů, kde se seznámíte se základními dovednostmi, které musíte znát pro váš byznys! Akce je pro účastníky zdarma.

Foto: Zadavatel

Byznystarter je program pro všechny, kteří se chtějí v byznysovém světě postavit na vlastní nohy a nevědí, jak začít, ale i pro ty, kteří se jen zajímají o možnost podnikání nebo své firmě potřebují dát nový impuls. Od září do listopadu jsme proto pro vás připravili sérii teoreticko-praktických workshopů, která vám pomůže se lépe zorientovat v podnikatelském prostředí a rozjet vaše budoucí podnikání. Jedná se celkem o tři vzdělávací bloky, na kterých budeme konzultovat vaše záměry, pracovat s nápady a projekty. Přihlásit se můžete jak na celý program, tak i pouze na vámi vybrané jednotlivé bloky přímo zde.

Byznystarter meetup

Neformální setkání – nazvané Byznystarter meetup – slouží k tomu, abychom se poznali, mohli si zcela nezávazně pohovořit o tom, jak vám můžeme pomoci, v které fázi by bylo ideální se do programu zapojit a celou akci vám podrobněji představit. Byznystarter meetupy můžete navštívit ve všech okresních městech Královéhradeckého kraje, v termínech od 12. do 21. září. Nemusíte se nikde registrovat, stačí přijít.

Innovation cycle

Jednodenním praktickým workshopem s názvem Innovation cycle vše odstartujeme. V průběhu intenzivních osmi hodin budete pracovat se svými nápady a podnikatelskými záměry. Na své projekty se naučíte dívat z různých úhlů pohledu, budete hledat nejvyšší přidanou hodnotu pro zákazníka, vyzkoušíte si kooperaci v týmu a získáte spoustu zajímavých impulsů. Pokud už svůj projekt máte, je to skvělé. Není to ale podmínkou účasti, přijít může opravdu každý. Innovation cycle bude probíhat ve třech městech - v Trutnově, Náchodě a Hradci Králové. Pro jednotlivá místa jsme připravili výběr ze dvou termínů, stačí tedy vybrat vámi preferované datum a místo a přihlásit se na www.byznystarter.cz.

Byznystarter academy

Podnikatelská akademie volně navazuje na předešlý program a bude zaměřena zejména na teorii, předávání poznatků z praxe od zkušených mentorů, zaměříme se i na ekonomiku projektu, legislativu a také na možnosti financování vašeho podnikání. Jedná se o intenzivní víkendový workshop od pátku do neděle (10. - 13. listopadu), který bude probíhat v Hradci Králové. Na Byznystarter academii se můžete přihlásit na www.byznystarter.cz.

Byznystarter weekend

Závěrečným workshopem bude opět prakticky pojatá víkendová akce, zaměřená na validaci a ověřování tržního potenciálu vašeho projektu. Budete se potkávat s potenciálními zákazníky, na základě získaných zkušeností budete revidovat své původní záměry a nastavovat svým projektům zcela nové parametry. Vše bude opět probíhat pod vedením zkušených mentorů, kteří vás budou provázet jednotlivými fázemi procesu. Potkáme se opět v Hradci Králové, v termínu od 24. do 26. listopadu 2023. Na závěrečný blok podnikatelské série se můžete přihlásit na www.byznystarter.cz.

Program je realizován za podpory města Hradec Králové, proto je pro všechny účastníky zcela zdarma.

Zdroj: Zadavatel