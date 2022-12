Budu Vám vyprávět příběh, který se stane ve velké spoustě bytových domů. Vypráví o tom, jak drahé energie mohou zničit štěstí všech obyvatel domu. Myslíte, že se to Vás nebo Vašeho domu netýká? Jste si tím jisti?

Foto: Česká síť s.r.o.

Máme krásný dům stejný jako je ten Váš. Prošel před 10 - 20 lety výstavbou nebo rekonstrukcí. Máte plastová okna s dvojsklem, zateplení s 5 -10 cm vrstvou polystyrenu. V domě je 1/3 seniorských domácností, 1/3 domácností splácí hypotéku a zbytek bytů je pronajato.

V současné době platí každá domácnost za bydlení 1/3 svého příjmu, tedy za nájem nebo fond oprav, elektrickou energii a teplo s teplou vodou. Kvůli zdražování všeho musíte zvednout platby do fondu oprav o inflaci, což je 20%, elektrická energie se zdražila v běžném tarifu D02d o 100% a teplo a teplá voda o 250%. Najednou neplatí domácnost za bydlení celkově 7000,- Kč měsíčně, ale 15.000,- Kč. To jsme u prvního kroku. K tomu splátka hypotéky vzrostla při refinancování o 2000,- Kč.

Rozpočty většiny domácností v domě se dostanou do stavu, že jen tak tak zvládají všechny platby. A to se bavíme o zastropovaných cenách elektrické energie a plynu. Za další rok již na to státní rozpočet nebude mít a přijde další zdražení u elektrické energie o dalších 100%.

A nyní přijde pohroma. V některé domácnosti nebo domácnostech přijde někdo o práci nebo někdo zemře. Příjem je najednou u domácnosti poloviční. Elektriku je nutno platit pořád, první na co se sáhne jsou zbytečné služby a pak bydlení. Platba do společné kasy, fond oprav a platba za teplo a teplou vodu. Pro dům tento náklad zůstane, ale příjem nebude. Soudní vymáhání je běh na dlouhou trať a táhne se dlouhé roky.

Najednou takových domácností máte více. Znamená to, že všechny ostatní za ně musí platit, aby o služby nepřišly. Najednou se platba zvýší na 20 – 25.000,- Kč měsíčně a se zvyšující se platbou mají další a další domácnosti problém. Spokojený dům se potápí se všemi svými obyvateli.

Řešení je optimální udělat hned na začátku. Snížit cenu energií. Důkladně celý dům zateplit a připravit na drahé energie. Výměnou zateplení za 20 cm izolační vrstvu, zateplení střechy, výměna oken za 3 sklo a dveří do domu ušetří bytový dům ½ tepla.

graf denního trhu s elektrickou energií z 21.10.2022 Zdroj: Česká síť s.r.o.

Instalace solární elektrárny sníží cenu elektrické energie o 80%. Instalace tepelných čerpadel sníží cenu tepla potřebného na ohřev teplé vody o 80%. Náklad na vytápění domu bude poloviční. Na všechna opatření si vezme dům úvěr. Dostane mnohem lepší úrokovou sazbu než jednotlivé domácnosti. Platba za bydlení pro jednotlivou domácnost bude ve výši 10.000,- Kč měsíčně. Za 6 let bude úvěr splacen a platba za bydlení spadne na nějakých 5.000,- korun měsíčně. Dům, který investuje hned bydlí levněji, po pár letech téměř zadarmo. Obyvatele domu, který neinvestuje je ohrožen exekucemi svých obyvatel. Nuceným prodejem bytů a existenčními problémy všech obyvatel.

Česká síť nabízí poradenství zdarma. Zpracování plánu úprav včetně ekonomiky celého řešení. Pomůže s realizací a zajistí spravedlivé rozúčtování energií. Na většinu řešení můžete čerpat dotace. Garantujeme návratnost investice při současných cenách energií.

