Cestování s vaší kočkou může být vzrušujícím zážitkem a přináší řadu výhod. Může výrazně posílit pouto a poskytnout vašemu společníku nové podněty k prozkoumání, a také eliminovat stres a náklady na hlídání. Má to však i své stinné stránky. Kočky jsou zvykové bytosti a v neznámém prostředí mohou být úzkostné a stresované. Některé mohou navíc trpět nevolností z pohybu a najít ubytování vhodné pro domácí mazlíčky může být náročné. Je důležité zvážit tato pro a proti a učinit rozhodnutí před tím, než se vydáte na cestu.

Foto: Mars Czech s.r.o.

Jak naučit kočku snadno cestovat

Když jde o cestování, je dobré začít již od kotěcího věku, a to prostřednictvím procesu známého jako socializace. Ta je klíčovou fází vývoje kotěte, kdy je pozitivním a bezpečným způsobem seznamováno s různými zkušenostmi, prostředím a podněty. Tento proces pomáhá formovat jejich budoucí chování a reakce. Pokud jde o cestování, socializace by měla začít postupně. Začněte tím, že kotě zvyknete na přepravku. Nechte ji doma s otevřenými dvířky, aby ji mohlo prozkoumat svým vlastním tempem. Uvnitř můžete nechat pamlsky nebo hračky, abyste jej povzbudili k vstupu. Jakmile se s přepravkou sžije, začněte ho brát na krátké výlety. Může to být i jednoduchá procházka kolem domu nebo rychlá cesta do místního obchodu.

Pozitivní zpětná vazba

Během těchto výletů nezapomeňte na pozitivní zpětnou vazbu – pamlsky, hračky nebo pochvaly, abyste vytvořili pozitivní vztah k přepravce a cestování. Postupně prodlužujte dobu trvání těchto výletů. Snažte se kotě vystavit různým scénářům cestování – různým druhům dopravy, novým místům, zvukům a vůním – a vždy dbejte na jeho bezpečnost a pohodlí. Tímto způsobem z vašeho kotěte vyroste kočka, která bude s cestováním spokojená, takže vaše budoucí společná dobrodružství budou mnohem plynulejší a příjemnější.

Zdroj: Mars Czech s.r.o.

Nezapomeňte, že v tomto procesu je klíčová trpělivost a důslednost. Každá kočka je jedinečná

a přizpůsobí se cestování svým vlastním tempem. Vždy respektujte úroveň jejich pohodlí

a nikdy je nenuťte do situace, která jim zjevně není příjemná. To potvrzuje i kočičí psycholožka Klára Nevečeřalová. „Některé kočky jsou velmi plaché, a tak cestování příliš neocení, je proto potřeba odhadnout, jestli je vaše kočka spíše domácí typ nebo typ dobrodruha. Pro domácké typy je cestování spíše stres, a je lepší je s hlídáním nechat doma,“ vysvětluje.

Pravidelnost krmení je základ

Dodržování pravidelného režimu krmení a radost z plné misky je součástí kampaně značky Whiskas s názvem Čas si Vrrrnět. Vyvážená a pravidelná strava dokáže udržet vaši kočku klidnou a vyrovnanou i během dobrodružství na cestách. Poskytuje jí pocit bezpečí a stability v neznámém prostředí. Zároveň tím předcházíte zažívacím problémům, které mohou vzniknout při náhlé změně krmiva při cestování. Ujistěte se tedy, že máte s sebou dostatek kvalitní stravy, abyste se tak vyhnuli případným experimentům. „Některé kočky v cizím prostředí odmítají jíst. Je to standartní odezva organismu na stres. Pokud vaše kočka v cizím prostředí nežere, dejte jí dostatek času až se trošku uklidní. Mějte na paměti, že kočka musí po 12 hodinách něco sníst,“ říká Klára Nevečeřalová.

Jídlo hraje rovněž významnou roli při vytváření a upevňování pouta mezi zvířetem a jeho majitelem. Není jen nutností pro přežití, ale i kanálem, jehož prostřednictvím lze posilovat vaši vzájemnou lásku, důvěru a spojení.

Systém „divoké kočky“

Rituály určují tempo dne. Díky nim víme, co v různých částech dne očekávat. Jejich zavedením a dodržováním se můžete vyhnout nejistotě a úzkosti, nejen během cestování. V případě cestování je dobré vaši kočku mít navyklou na to, že si s vámi bude vždycky před spaním hrát. Příznivě se to odrazí na její fyzické a duševní pohodě, a především jí to pomůže ze sebe vydat nevyužitou energii, což s velkou pravděpodobností navodí dobrý spánek vám oběma. „Dobré je s kočkou dodržovat systém "divoké kočky": Hra, jídlo, očista, spánek. Hra simuluje lov kořisti. Naplnění misky její pozření a očista je příprava před spánkem, kdy kočka jde nabírat sílu na další lov,“ uzavírá Klára Nevečeřalová.