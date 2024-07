Chystáte se na delší cestu autem? Ať už jedete na dovolenou, nebo za rodinou, pečlivá příprava je klíčem k pohodové a bezpečné jízdě. Zde je 5 našich tipů, které vám pomohou zvládnout dlouhou cestu bez stresu.

1. Plánování trasy a přestávek

Pokud jedete na místo, kam pravidelně nejezdíte, pečlivě si před cestou naplánujte trasu a ideálně i určete místa, kde si uděláte přestávky. Pravidelné pauzy jsou důležité nejen pro řidiče, ale i pro všechny cestující. Přestávky každé dvě až tři hodiny vám umožní dobře si protáhnout nohy, občerstvit se a odpočinout si. Pozor na to, že v létě se hodně silnic opravuje a provoz na určitých místech může být obzvláště silný. Doporučujeme proto používat online navigaci, která vás upozorní na uzavírky či kolony.

2. Kontrola vozu

Před delší cestou rozhodně zkontrolujte stav a tlak pneumatik, hladinu oleje, funkčnost světel, stav stěračů či opotřebení brzd. Pokud si na toto sami netroufáte, obraťte se na svůj servis, kde to hravě zvládnou.

Zvláštní pozornost pak rozhodně věnujte klimatizaci, která při dlouhých letních cestách hraje klíčovou roli. Ujistěte se, že klimatizace ve vašem autě správně chladí a vzduch je bez zápachu. Pokud chladí málo či vůbec anebo z ní proudí „zatuchlý“ vzduch, je na čase navštívit servis a nechat klimatizaci zkontrolovat. Pravděpodobně pomůže doplnění chladiva či dezinfekce klimatizace. S vozem značky Škoda, CUPRA, SEAT či Volkswagen můžete přijet do jedné z poboček HAVEX-auto. Během cesty pamatujte na to, že rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou by neměl být příliš velký.

3. Dálniční známky a mýto

Zjistěte si, zda se v zemích, do kterých cestujete, platí za dálnice pomocí mýta, nebo viněty. Většinu dálničních známek už lze v současné době koupit online před cestou. Mezi tyto země patří například i Slovensko, Maďarsko či Rakousko. Pozor ovšem na to, že v poslední zmíněné zemi se za vybrané průsmyky platí rovněž mýto. Pokud chcete ušetřit nějaký ten čas před rakouskými mýtnicemi, využijte digitální úsekové mýto FLEX, do něhož zaregistrujete svou registrační značku a platební kartu a mýtnicemi projedete bez čekání speciálními vyhrazenými pruhy.

4. Zábava na cestu

Aby cesta ubíhala rychleji, připravte si zábavu pro všechny. Audioknihy, hudební playlisty nebo podcasty jsou ideálním způsobem, jak si zpříjemnit dlouhé hodiny v autě. Pozor ovšem na průjezd Švýcarskem, kde by se vám spotřeba dat mohla pěkně prodražit, protože ty zde zpravidla nelze využívat v rámci mobilního tarifu. Pokud máte děti, zvažte přenosné DVD přehrávače nebo tablety s oblíbenými filmy či pohádkami.

5. Dostatek jídla a pití

Mějte na cestu připravené svačiny a dostatek pití pro všechny cestující. Zvolte lehká, ale výživná jídla, která se snadno konzumují v autě, jako jsou sendviče, ovoce nebo energetické tyčinky.