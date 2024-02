Realitní trh ožívá. Poptávka roste díky stabilizaci hypoték a cen energií.

Realitní trh už od druhé poloviny minulého roku vykazuje vzestupnou tendenci, v této době dosahovaly ceny nemovitostí minima. Kombinace vysokých úrokových sazeb, inflace, cen energií aj. se ukázala jako zásadní a poptávka po novém bydlení výrazně klesla na desetinu. Nejenom Šumperský trh by se v té době dal charakterizovat jedním slovem „nejistota“.

V posledních měsících naopak došlo k celkovému zlepšení situace na hypotéčním trhu, ceny energií se stabilizovaly, inflace se vrátila k normálním hodnotám a ceny jsou příznivé. To vše opět probudilo poptávku, která vyčkávala na zlepšení podmínek. Aktuálně evidujeme na Šumpersku zvýšený zájem o nákup rodinných domů, bytů pro vlastní bydlení, lidé mají opět chuť a možnost investovat a také stavět.

Nejdůležitějším parametrem je lokalita, nejoblíbenější jsou byty přímo v okresním městě, rodinné domy a pozemky se nejvíce prodávají v okruhu zhruba 10 km od Šumperka. Pro kupující je důležitý také technický stav, energetická náročnost a následné investice do nemovitosti. Zvýšený zájem o nemovitosti provází logicky nárůst cen, které se skokově zvýšily v době covidu, kdy nebylo v podstatě možné utrácet za nic jiného. Návrat k těmto cenovým hladinám je ale pozvolný.

Šumperský trh je specifický v tom, že téměř nenabízí nové byty. Tento segment odolal i cenovým výkyvům z let 2022 a 2023, je o ně velký zájem. Tyto byty si drží hodnotu stejně jako kvalitně rekonstruované byty, kterých je na trhu dlouhodobě nedostatek. Kupující preferují také byty s příslušenstvím, balkonem, zahrádkou nebo parkovacím místem, které představují určitý komfort bydlení. Není výjimkou, že za podobný byt zaplatíte i více než 5 milionů korun, částku, za kterou se dá pořídit i dům s přijatelnými parametry. Naopak opadl zájem o rekreační objekty, rodinné domy s velkými investicemi do rekonstrukce a panelové byty v původním stavu.

Podmínky pro nákup nemovitosti se neustále zlepšují, rok 2023 byl obecně z pohledu prodejů nejslabší za posledních několik let, prodloužila se prodejní doba, což ale pro kupující přineslo zásadní skutečnost, a to nárůst nabídky. Dnes je z čeho vybírat a možná je také ideální doba nemovitost pro vlastní bydlení nebo jako investici pořídit. V roce 2024 očekáváme další nárůst poptávky a s ní také zvýšení kupních cen, které už několik měsíců evidujeme ve velkých městech, do regionů změny na realitním trhu přicházejí zpravidla s několikaměsíčním zpožděním.

Mgr. Veronika Chládková

ředitelka NEXT reality Dům snů Šumperk

www.dumsnu.com

