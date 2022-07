V dnešní době je časté více než dříve, že člověk začne dělat nějakou aktivitu, tvořit, cestovat nebo radikálně změní svůj způsob života až jako zralý dospělák. Nejenže už má člověk odžité mladistvé roky svého života, ale hlavně ví, co chce a co nechce. Někdy jsou to malé krůčky ke změně, někdy se z černé stane bílá nebo naopak.

Foto: E-sipky.cz

Syndrom totálního shoření

Termín syndrom vyhoření, který známe všichni, potká téměř každého pracujícího v pomáhajících profesích v průběhu dlouhého kariérního života. Lidé, kteří dříve sršeli energií a rozdávali úsměvy, byli plni idealismu, jsou náhle vyčerpaní, chodí do práce s vyhaslýma očima, přestávají být tolerantní a celkově z nich cítíte nechuť. Je dobré, pokud si toho dotyčný, kterého se problém týká, všimne sám a včas. Často tito lidé dávají výpověď ze dne na den, ale ne proto, že by chtěli být nečinní, ale proto, že mají svou vizi. Vizi něco postavit, začít se sportem, který v životě nikdy nedělali nebo třeba někam na delší dobu odjet. Ne všem se ale tohle poštěstí. Okolnosti nás nutí v zaměstnání setrvávat, a proto musíme hledat jiné únikové cesty. Dobrým způsobem vyfiltrování hlavy je běh, to není žádná novinka. Ale co ti, kteří se na běh necítí, nemají ho rádi nebo jim fyzický stav neumožňuje běhat? Rada je jasná, kupte si šipky 18g a terč a začněte se šipkařským sportem.

Čím začít?

Pokud jste někdy v mládí šipky hráli, tak víte, že k tomuto sportu není zapotřebí žádná extra výbava, co se oblečení týče a ani nemusíte nikam dojíždět. Šipky můžete házet, odreagovávat se a trénovat i doma. Prostor, ve kterém si chcete zahrát, by měl být alespoň 3m dlouhý, 1,5m široký a 2,5m vysoký. Šipky pro zábavu jsou spíše šipky elektronické, které mají plastový hrot, ocelový hrot mají klasické šipky. V současnosti se k výrobě těla šipek používá mosaz, slitina niklu a stříbra či wolframu a niklu.

Jak bylo uvedeno výše, pokud budete hrát šipky pro odreagování, pro zbavení se stresu a pro zábavu, kupte si elektronický terč se šipkami. Na povrchu terče je umělé síto z malých otvorů, do kterých se šipka s plastovým hrotem může zapíchnout, aniž by terč jakkoliv poškodila. Tyto terče jsou vybaveny elektronikou, která umožňuje volbu hry a počítání skóre. Škála nabízených her a jejich variant je tedy velká a můžete zkoušet různé typy her i podle času, který chcete házením strávit.

Šipky jsou závislost

Určitě jste slyšeli příběh o kterémkoli z hráčů šipek světové špičky. Téměř žádný nezačal se šipkami jako se sportem, ve kterém chce vyniknout. Pokud ale cítíte bez energie, bez motivace, deprimovaní a nešťastní, co se sebou dělat, vyzkoušejte šipky. Vyzkoušet se má (téměř) všechno a hra šipky je opravdu nenáročný a zábavný koníček, kterým alespoň částečně setřepete zatížení, které si odnášíte ze zaměstnání.