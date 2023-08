Pan Kostka je řidič z povolání a už 14 let sedlá vůz, který je pro mnohé šoféry snem: terénní speciál Unimog, který se ve službách české firmy AVE celoročně pohybuje v oblasti údržby silnic.

Dělá mi radost, když mohu v zimě vysvobodit třeba zapadlý autobus nebo pomoci kamionu,“ říkáš šofér František Kostka. | Foto: AVE

„S tímhle autem je svět barevný,“ rozplývá se František Kostka, když popisuje, co obnáší řízení slavného vozu. „Umí tolik věcí, že každá jízda s ním je jiná a člověk se za volant těší,“ libuje si.

Unimog je legenda mezi nákladními automobily: první se představil už v roce 1948 a od té doby vůz s nezaměnitelnou siluetou udivuje průchodností terénem i pracovními schopnostmi. Ve středočeské pobočce firmy AVE v Novém Strašecí používají vůz řady U 500 a za jeho volant usedá už 14 let zkušený šofér, který zná nejen finty pro řízení takového vozu, ale musí si poradit i se spoustou nástaveb.

Můžete nám svůj vůz představit?

Unimog je technicky náročný stroj, není to běžný nákladní vůz. Jedná se o speciální vozidlo pro náročnou práci, takže vyžaduje i odlišnou údržbu, ale některé věci si dokážeme na autě opravit sami, s jinými je třeba do specializovaného servisu. Je to pohodlné auto, v zimě je úžasné bezpečné díky skvělé trakci. S mým vozem jezdím do nejhůře sjízdných úseků chráněné krajinné oblasti, kde se nesmí v zimě používat sůl, ale jen inertní posyp, například v okolí Lán. Myslím, že jiné auto by tyhle oblasti tak dobře nezvládlo.

Čím se liší ovládání takového výjimečného automobilu?

Protože umí spoustu věcí a má desítky funkcí, je třeba se s ním dobře seznámit. Navíc musíte umět obsluhovat i nástavby, jako je sekačka, mulčovač, nůžky na křoviny, hlubič příkopů či fréza na asfalt.

Počkejte, co je to hlubič?

Hlubič je velký kovový šnek, který dokáže vyčistit příkop od zeleně i nepořádku tak, aby plnil svou hlavní roli, tedy odvod vody ze silničního tělesa.

Unimogem jako je tento jezdí pan Kostka řadu let a propadl jeho schopnostem: „Mohu si dovolit zajet i do nejhůř sjízdných úseků.“Zdroj: AVE

A k vozu patří ještě zimní nástavba?

Ano, další je zimní korba, dopředu se umístí pluh o délce 3,4 metru, a takto Unimog slouží po dobu pěti zimních měsíců.

Co vás s Unimogem baví nejvíc?

V zimě zimní údržba, v létě zase letní činnosti, zkrátka všechno. Každá práce má něco do sebe, naprosto skvělé je jezdit v zimě v úsecích, kde by jiné auto neprojelo, ale po třech čtyřech měsících toho má člověk také už dost, tak se zase těším na léto. Hlavní je, že práce není jednotvárná.

V zimě asi nejvíce vyniknou přednosti takového auta…

To ano, ale stejně musíte mít zkušenosti. Po těch letech už si připadám jak indián, už tuším, kde asi bude největší problém, takže si včas navolím uzávěrku zadního nebo i předního diferenciálu, a pak není potíž vše vyjet. I Unimog se může dostat do složité situace, ale vždycky si sám pomůže. Za ty roky se ještě nestalo, že bychom náš úsek neošetřili.

Pomáháte také vysvobodit zapadlá auta?

Na to jsou přísná pravidla, ale pokud jsme dispečinkem vyzváni, tak mi samozřejmě dělá radost, když mohu vysvobodit třeba zapadlý autobus, alespoň tím, že mu nasypu směs ke kolům, a zajistím sjízdnost následujícího úseku silnice. Tuto sezonu jsem pomáhal zbloudilému tureckému kamionu, tak po dohodě s centrálou jsem mu také zajistil bezpečný výjezd do kopce. Z toho máte vždycky radost.

To je tedy ta hezčí část práce. A jaká je ta složitější?

Třeba jízda s pluhem, kdy musíte často myslet za ostatní řidiče. Profesionálové a ohleduplní šoféři vědí, že musí zpomalit, ale někteří řidiči osobních aut jsou neukáznění. Také musíme dbát na chodce nebo na značení, aby nedošlo při odstraňování větších přídělů sněhu k úhoně.

Když zde pracujete už 14 let, to je asi další důkaz, že jste za volantem Unimogu spokojený…

To ano, ale nejen kvůli autu, máme tady skvělou partu, navzájem si pomáháme v práci i ve volném čase, zajdeme i spolu na ryby. Navíc firma AVE je zavedená, při svých cestách na motorce jsem naše vozy potkal na Slovensku. Když si k tomu přidáte jistotu výdělku a výplatu vždy včas, což mnozí kolegové šoféři nemají, nemám důvod cokoli měnit.