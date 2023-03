Pořídili jste si v minulosti rybářský prut a nevíte si rady s dalším rybářským vybavením? Nebo jste už zkušený rybář, ale Vaše výstroj by chtěla trochu obnovit? Přinášíme Vám komplexní souhrn rybářského sortimentu, který Vám pomůže se v široké nabídce na trhu zorientovat.

Jak se zorientovat v rybářském sortimentu | Foto: SEDCO, archiv

Pohodlí především

Do základní výbavy každého rybáře by měla patřit pohodlná a lehce přenosná židle. Pokud své vybavení přenášíte na delší vzdálenosti, doporučujeme si pořídit prostorově nenáročnou a lehce složitelnou rybářskou židli. V případě, že si výstroj můžete na určené místo dopravit autem, sáhnout můžete rovnou po křesle s vysokou opěrkou pro maximální pohodlí. A jestliže je pro Vás rybaření především odpočinkem od každodenního života, proč nezvolit rovnou lehátko? To Vám zaručí jedinečný relax u vody díky speciálnímu polohovacímu systému a silnému polstrování včetně všitého polštářku.

Jste příznivci rybaření i v zimních měsících, nebo u vody rádi trávíte celou noc? Zvažte koupi rybářského spacáku. V teplejších měsících si vystačíte s dekovým spacím pytlem, který je vhodný pro rekreační užívání a díky zipu ve tvaru L se dá rozložit na velkou přikrývku. Do chladnějších podmínek zvolte prošívaný spací pytel, který Vás zahřeje i v mrazivém počasí a jehož součástí je navíc nepromokavá, voděodolná vrstva.

Rybářem za každého počasí

Pokud se chystáte být u vody více nocí, nebo chcete mít pořádné soukromí, zapřemýšlejte nad koupí rybářského bivaku či přístřešku. Takové přístřešky zaručují ochranu před sluncem, větrem i deštěm a disponují lehce sestavitelnými konstrukcemi. Vybírat můžete například mezi bleskově složeným přístřeškem pop-up s otevřenou stěnou, nebo kompletně uzavíratelným bivakem pro maximální pohodlí.

Chystáte se na ryby, ale potkala Vás nepříznivá předpověď počasí? Nezoufejte! Praktické pláštěnkové poncho s kamuflážním vzorkem, které je vyrobené z odolného materiálu a jehož dlouhou životnost a univerzální velikost ocení snad každý, vás zaručeně ochrání. A v případě, že byste potřebovali ochranu před deštěm doslova od hlavy až k patě, můžete si opatřit dvoudílnou pláštěnku ze 100% nepromokavého materiálu. Vaše pohodlí v nepříznivém počasí pak může doplnit rybářský deštník s bočnicemi, poskytující spolehlivé zázemí před deštěm i větrem.

Doufáme, že jste se v tomto výčtu sortimentu dozvěděli, jaké pomůcky udělají z vašeho rybaření maximálně pohodlný zážitek a díky jakému vybavení si tento unikátní koníček zcela jednoznačně zamilujete. Tak ať berou!