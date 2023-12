Užít si chutě z celého světa, posedět s přáteli nebo ohřát jídlo dětem – to je nová gastro zóna.

Foto: New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.

Nová karolinská gastro zóna je po rekonstrukci větší a modernější. Má 900 míst k sezení, což je o 250 více než dříve. Návštěvníci si vyberou z různých chutí a pokrmů, které se budou do Vánoc ještě rozšiřovat. U každého stolu je bezdrátová nabíječka, zásuvka nebo USB. Pro rodiny s dětmi je tu speciální zóna s hernou a zařízením pro přípravu a ohřívání jídla. Novou gastro zónu navrhla architektonická kancelář Reify, která patří mezi evropskou designérskou špičku.

Zdroj: New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.

„Naše nová gastro zóna uspokojí všechny milovníky dobrého jídla a příjemné vibrující nálady. Prostor je rozdělen na různé části, které dávají možnost vybrat si mezi otevřeným a uzavřeným sezením. Naším cílem bylo vytvořit místo, kde se lidé budou cítit dobře a kde si rádi užijí volný čas,“ řekl Tomáš Lučan, marketingový ředitel společnosti Active Retail Asset Management, která centrum Forum Nová Karolina provozuje.

Zdroj: New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.

Centrum Forum Nová Karolina, jedno z největších v České republice, přivítalo v roce 2023 mnoho nových obchodů a konceptů. Mezi nimi jsou například Česká pošta, Half Price se značkovou módou, Obleky Koutný, Triola, Reserved, Fielmann, Moment nebo bistro Patatine di Mamma s domácími hranolkami.

Zdroj: New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.„Nově si v naší gastro zóně lidé pochutnají na nejlepších vaflích, palačinkách a lívancích, sladkých i slaných, od Waf-Waf nebo vyzkouší po-up bistra Just Donut, Elizebet nebo Pandada. Do konce roku ještě otevřeme obchod se zdravou výživou NATU, cestovku Coral Travel a druhou část fitness centra Clever Fit zaměřeného pro ženy. Na jaro příštího roku chystáme kavárnu Café Natoccino nebo nový hlídaný dětský koutek,“ říká Martin Kubík, ředitel obchodního a zábavního centra Forum Nová Karolina.

Vánoční svátky v centru Forum Nová Karolina budou plné zábavy a novinek pro návštěvníky. Během adventních víkendů si děti užijí workshopy a dílny s Klauny z Balónkova a Momentem. Malí návštěvníci si zamilují vánoční express a historický kolotoč. Letošní Vánoce přinesou také zbrusu novou atrakci – Holobox, kde si zájemci natočí vlastní zábavné video jako vánoční pohlednici. „Máme chytré dárkové karty, které jsou jedinečné v celém severomoravském regionu. Dají se snadno nabít a použít ve většině obchodů centra. Před Vánoci navíc budou velké slevy na sezónní zboží, hlavně na módu,“ doplňuje Tomáš Lučan.

Zdroj: New Karolina Shopping Center Development, s.r.o.