Watty nebo watthodiny, nenechte se zastrašit technickými údaji, protože to není žádná věda. Po přečtení tohoto článku, budete vědět vše, abyste si dokázali vybrat to nejlepší e-bike do města. Právě na tyhle věci se ptejte, až si budete svůj e-bike vybírat.

Foto: Bosch

Své budoucí elektrokolo z nabídky bezpočtu výrobců si můžete vyhlédnout v přehledném, interaktivních průvodci na české stránce Bosch-ebike.com/cz.

Pro každodenní ježdění

Zatímco na sportovní ebiky většině z nás vyjde čas jen o víkendu, městský e-bike se dá v sezónně využívat jako každodenní dopravní prostředek. Výběr e-biku tak bude mít přímý vliv na váš každodenní život. Zkušební jízda vám napoví, jak se budete na elektrokole cítit a jak dobře se vám bude ovládat a jestli bude vyhovovat vašemu jízdnímu stylu. Významným faktorem je hmotnost, která byla ještě nedávno poměrně vysoká, což znesnadňovalo manipulaci. Vynést kolo do schodů, vtěsnat ho do výtahu, dostat ho z metra, vytáhnout ho ze sklepa nebo naložit do auta vyžadovalo u mnoha typů elektrokol nadliský výkon. S novými motory, jako je třeba Bosch Performance SX Line s váhou pod dva kilogramy už není hmotnost nepřekonatelnou překážkou. Hodně pomůže také asistent tlačení do kopce, který funguje nejen při výšlapu v terénu, ale třeba při chůzi do schodů. Na řidítkách stisknete tlačítko, a kolo vedle vás jede samo. Vychytávek je mnohem víc, ale nejdříve si řekneme něco o základních údajích. Nebojte se, není to nic složitého.

Zdroj: Bosch

Pohon

I při výběru elektrokola do města jsou hlavními faktory údaje vyjádřené ve wattech, newtonmetrech, watthodinách a kilogramech. Tyto hodnoty vypovídají o tom, jaký má elektrokolo výkon, kroutící moment, kapacitu baterie a celkovou hmotnost. U motoru jsou důležité jeho mechanická odolnost, výběr materiálu jednotlivých dílů nebo utěsnění proti vnějším nečistotám. Kvalitu jízdy významně ovlivňují také algority, na základě nichž se mění přípomoc elektromotoru, tedy to, jak moc a jak kdy vám bude dodávat energii. Celý systém se skládá z elektromotoru, řídící jednotky, akumulátoru a displeje.

Motor

Na trhu je několik výrobců pohonu, které splňují nejvyšší požadavky. Nejrozšířenější koncepcí je systém s motorem zabudovaným ve středu šlapání. Právě toto uložení je nejpříznivější kvůli těžišti, ovladatelnosti elektrokola a celkového zážitku z jízdy. Sázkou na kvalitu je německá značka Bosch eBike Systems, která dodává řešení víc než stovce výrobců elektrokol na celém světě včetně České republiky. Maximální výkon rozhoduje, jak ochotně elektrokolo zrychluje a jak rychle dosáhne své maximální rychlosti. Ta je v Česku stejně jako ve všech zemí EU zákonem omezena na 25 km/h. Po jejím dosažení dojde automaticky k odstavení přípomoci. Hlavním důvodem je bezpečnost. Díky omezení také elektrokola smějí využívat cyklostezky a jezdci nemusí dodržovat povinnosti vztahující se na provoz silnějších dopravních prostředků jako jsou řidičák, povinné ručení, registrační značka, povinné nošení helmy atd. Důležitým kritériem je kroutící moment motoru. Čím je vyšší, tím více vám bude pomáhat při šlapání do kopce nebo při přejíždění překážek. Množství dodaného výkonu si volíte sami na displeji - stačí využít vlastní sílu a zvolit požadovanou úroveň asistence. V případě Bosch eBike je dokonce možné si jízdní režimy individualizovat tak. Ať už se chcete pořádně zadýchat, dorazit do kanceláře, aniž byste se zapotili, nebo vyrazit na dlouhou projížďku, elektrokolo by se mělo umět přizpůsobit. U kol vybavených od Bosch eBike System stačí jen stisknout tlačítko. S vývojem se posouvají i možnosti moderních systémů. Chytrý systém od Bosch eBike System například rozpozná, že jedete proti větru nebo stoupáte, a automaticky vám přidá elektrickou podporu, aniž byste museli zvýšit výkon nebo změnit jízdní režim.

Zdroj: Bosch

Baterie

Kapacita akumulátoru se uvádí ve watthodinách (Wh). Údaj vypovídá o tom, kolik energie dokáže baterie uchovat, což ovlivňuje celkový dojezd. Většina zájemců se ptá právě o tuto vlastnost, ale nikdy se to nedá říct od stolu. Dojezd vždy ovlivňuje řada faktorů jako míra zatížení motoru, zvolený režim přípomoci, hmotnost jezdce, převýšení, venkovní teplota a další. Pokud si s dojezdem nechcete dělat starosti, vyberte si elektrokolo s akumulátorem nad 625 Wh.

Zdroj: Bosch

Konektivita

Na moderním elektrokole už to není jenom o šlapání jako na staré dobré klasice, ale propojení s palubním počítačem nebo vaším mobilním telefon otevírá nové možnosti prolnutí ježdění s digitálním světem. Díky tomu si zaznamenáte údaje o jízdě, jako jsou rychlosti nebo frekvence šlapání. V případě pohonu od Bosch eBike Systems je řídícím centrem digitálního zážitku aplikace eBike Flow, kterou si stáhnete do svého mobilu. S každou aktualizací aplikace si do mobilu nahrajete vylepšení od vývojářů pohonné jednotky. Jedná se především o drobná doladění funkcí a chování motoru ve všech možných situacích, jaké při jízdě na elektrokole mohou nastat. Díky nim se jízda stává čím dál plynulejší a efektivnější. V aplikaci si můžete upravit jízdní režimy tak, aby vám poskytovaly větší míru přípomoci nebo naopak více šetřily baterii. Skvělé je, že městské e-biky jako všednodenní dopravní prostředek může sloužit k tomu, abyste si zvýšili kondici nebo shodili váhu. Aplikaci si můžete propojit se srdečním pásem sledujícím vaší srdeční aktivitu a jezdit třeba v takovém tepovém pásmu, kdy se nejvíc spalují tuky. Kdo by nechtěl hubnout při jízdě (třeba i do cukrárny)? Hračičkové pak ocení, že e-biky s pohonem od Bosch eBike Systems si rozumí i s chytrými hodinkami Apple Watch. V neposlední řadě je skvělou výhodou i navigace, která vám dokáže vyhledat nejen nejkratší cestu, ale především takovou cestu, která odpovídá vašemu stylu jízdu - protože, kdo z nás chce třeba šlapat mezi stovkami aut po nejrušnější tepně města?

Zdroj: Bosch

Ochrana před odcizením

Pokud své elektrokolo necháváte před kanceláří, před školou nebo před obchodem, oceníte moderní prostředky ochrany proti zlodějům. Elektrokola s moderními digitálním systémy umí vzdorovat zlodějům vícestupňovým zabezpečením. Elektrokolo současnosti samy poznají, pokud s nimi někdo manipuluje. Rozlišují mezi chvěním a tím, jestli je chce někdo přemístit. Na plné kolo spustí výstražný tón a vám do mobilu pošlou varovnou zprávu. Na displeji pak v mapě uvidíte, kde se vaše elektrokolo nachází a kam se přemisťuje. Elektrokolo se odemkne jen v přítomnosti majitele, kterého rozezná podle mobilní aplikace. Tohle není hudba budoucnosti, ale realita, jakou nabízí například placená verze mobilní aplikace Flow App od Bosch eBike Systems.

Zdroj: Bosch