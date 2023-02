Dnešní sortiment kosmetiky je naprosto obrovský. Každá dívka si dokáže vybrat vhodný přípravek pro péči o pleť i na líčení. Nyní můžeme veškerou kosmetiku rozdělit do dvou velkých kategorií - tzv. “mass-market” a luxusní. V sortimentu eshopu MAKEUP jsou představeny produkty obou kategorií pro každý vkus a rozpočet.

Foto: makeup.cz

Masový trh - nejpočetnější segment produktů. Zahrnuje značky Bourjois, Maybelline, Max Factor, Vivienne Sabo atd. Zpravidla je taková kosmetika určena pro každodenní použití, ale neřeší vážné problémy. Obecně platí, že kosmetika z kategorie masového trhu je cenově dostupná, ale stejně má dobrou kvalitu. Výběr “nejlepší řasenky 2023” obsahuje několik produktů z tohoto segmentu.

Luxusní nebo také elitní kosmetika zahrnuje přípravky značek předních módních domů nebo společností s vlastními výzkumnými laboratořemi, například Dior, Lancome, Clarins, Guerlain atd. Zpravidla se vyrábějí v poměrně malých množstvích a prodávají se ve specializovaných odděleních velkých kosmetických obchodů. Jsou dražší, protože kupující platí za kvalitu i jméno. Od produktů mass marketu je odlišuje drahé balení a vyšší účinnost v boji proti vážným kožním problémům, tedy proti vráskám, akné, pigmentovým skvrnám atd.

V našem dnešním článku vám představíme nejlepší řasenky 2023 luxusních značek i cenově dostupnější variace, které si snadno zakoupíte v drogerii.



Bourjois Twist Up The Volume. Tato řasenka je známá především díky svému unikátnímu silikonovému kartáčku dva v jednom, protože lehkým pootočením uzávěru se jeho tvar změní. Samotný produkt je považován za nejlepší řasenku z drogerie, protože je založena na vzorci s ultra černým pigmentem, který dokáže učinit pohled co nejvýraznějším. Mezi ingrediencemi je jojobový olej, včelí a karnaubský vosk pro jemnou peči o řasy. Díky těmto vlastnostem si řasenka Twist Up The Volume získala mnoho příznivců a kladných recenzí, čímž se stala se tou nejlepší pro tisíce žen po celém světě. Výrobek je nabízen v jednom odstínu - Charcoal Black. Nedrolí se ani neobtiskává, vydrží po celý den, nedráždí oči, netvoří hrudky. Smývá se běžným odličovačem, ale nedoporučujeme ji nanášet ve vrstvách, protože se řasy mohou lepit k sobě.

Lancôme Grandiose Extreme. Nový formát řasenky francouzské značky Lancôme vykouzlí hluboký pohled díky formuli s adhezivními polymery a bohaté krémové textuře. Na první pohled legendární kartáček zůstal nezměněn, ale změnil se jeho tvar - nyní jsou štětinky uspořádané do šachovnicového vzoru, což umožňuje rovnoměrně nalíčit řasy od kořínků ke konečkům a vytvořit nádherný objem. Nový polymer zvýrazňující pigment dodá řasám sytou černou barvu.

Maybelline Lash Sensational. Řasenka od americké značky Maybelline je vybavena inovativním silikonovým kartáčkem, který dostal název “vějíř”. Má mírně zakřivený tvar a šest typů štětin různé délky. S takovým kartáčkem dokážete nalíčit i ty nejkratší řasy a vytvořit dramatický a přitažlivý pohled. Vizážisté doporučují aplikovat řasenku pomalu a velmi opatrně, kartáček pak řasy co nejvíce prodlouží a dobře oddělí. Lash Sensational je nejlepší řasenka z drogerie, což potvrzují hodnocení řasenky a četné pozitivní recenze. Dlouhotrvající řasenka natočí řasy, nerozmazává se a lze ji nanášet v několika vrstvách. K její odstranění raději použijte voděodolný odličovač nebo hydrofilní olej.

Clinique Lash Power Mascara Long-Wearing Formula. Řasenka od americké značky obsahuje inovativní přísady, díky kterým je odolná vůči vlhkosti. Výrobce slibuje, že vydrží jakékoliv extrémní povětrnostní podmínky. Žádné tréninky v tělocvičně ani voda v bazénu nezkazí váš dokonalý vzhled. Produkt je prezentován ve dvou barvách - hnědé a černé. Řasenka má malý zaoblený kartáček, pomocí kterého rychle a pohodlně nanesete produkt na řasy. Lash Power je oftalmologicky testovaná a zcela bezpečná pro oči. Neobtiskává se na víčkách, nedrolí se, prodlužuje řasy a odděluje je.

MaxFactor False Lash Effect. Velmi výrazné, objemné, řasy bez hrudek získáte pomocí jedné z nejprodávanějších řasenek. Pomocí jedinečného kartáčku perfektně nalíčíte řasy od kořinků až ke konečkům. Jde o případ, když poměrně levný produkt není z hlediska kvality horší než luxusní.