Plastový kryt je neforemný, přijde vám, že se na zahradu vlastně vůbec nehodí. Proč potom nesáhnout po plachtě, která bude pro každý bazén vyrobená přesně na míru? Je velmi ekonomická, protože nebude sloužit jen jednu sezonu. Při adekvátní péči ji totiž využijete až patnáct zim po sobě, kvalitní materiály z Belgie a Německa totiž opravdu vydrží. Na jaře vám bude stačit jen málo, příprava na další koupací sezonu už nebude tak náročná, jako vloni. Stačí jen, abyste pozvali tohoto zahradního pomocníka. Má veškeré kovové komponenty z nerezu, takže odolá vlhkosti a také rozmarům zimního počasí na výbornou.

Foto: kvalitniplachty.cz

K dispozici je také lakovaná úprava

Kterou variantu si vyberete? Připraveny jsou celkem tři, Basic, Ekonomik a Top, čemuž odpovídá cenová hladina. Varianta Basic je vhodná spíše pro menší velikosti bazénů, Ekonomik a Top jsou vhodné pro větší bazény a atypické tvary. Máte atypický tvar bazénu a obáváte se, že nenajdete řešení? Nic se neděje, stačí provést zaměření a brzy bude na světě plachta přesně na míru. Je vhodná do každého počasí, díky kvalitním úchytům ze zátěžové gumy odolá i silnému větru. Déšť nepředstavuje problém, integrované síto zajistí odtok dešťové vody a ochrání vodu v bazénu před hrubými nečistotami, například v podobě malých větví.

Dlouholetá životnost je velkou výhodou

Zdroj: kvalitniplachty.cz

Bude s vámi až patnáct let, disponuje pětiletou zárukou a k dispozici je také kvalifikovaný servis, který plachtu v případě poškození snadno opraví. Vysoce pevnostní plachta firmy Jabor odvede dobré služby hlavně v období mimo hlavní koupací sezonu. Když použijete kvalitní chemii a vypustíte vodu až po trysky, jarní uvedení bazénu do provozu bude velmi snadné. Ocení to hlavně děti, které nebudou muset čekat, až se jim konečně otevře prostor pro malé vodní dobrodružství. Co dalšího je ještě předností podobných plachet?

Bezpečnost. Zatížení až 100 kilogramů na metr čtvereční mluví za vše. Dětem se nic nestane.

Kvalitní sváry. Díky svaření těchto plachet vysokou frekvencí je zaručena dlouholetá kvalita.

Nechybí ani certifikace České společnosti pro jakost. CZECH MADE je sázkou na tradici.

UV filtr zaručí, že se nebude vytvářet zelené prostředí. Po letní sezoně stačí bazén vyluxovat.

Mrazuvzdornost německých a belgických materiálů do – 30 C.

Široký výběr potěší všechny

Společnost Jabor nevyrábí jen plachty na bazény, ale rovněž na altány nebo pergoly. Nabízí se také stínící nebo krycí plachty. Více než tři desetiletí na trhu jsou jasnou vizitkou. Plachta je výbornou ochranou před zimními mrazy a další nepřízní počasí. Proč byste měli bazén na jaře složitě čistit, když ho můžete jednoduše zakrýt? Jde o řešení, které je ekonomické a rozhodně nebude jen na jednu zimu, vydrží vám mnohem delší dobu!

Zdroj: kvalitniplachty.cz

Vysocepevnostní plachty pro vaše pergoly

Potřebujete zakrýt pergolu? Je to jednoduché, stačí si najít vhodnou plachtu ze široké nabídky této firmy. Vytápěná pergola vás potěší v zimním prostředí, rozdíl mezi vnitřní a venkovní teplotou je okamžitě znát. S plachtou, která nabídne výbavu na přání, jako je dělené provedení a kvalitní síťovina proti hmyzu, si užijete i v období letních prázdnin. Nevybrali jste si v základní nabídce, neoslovili vás Matěj nebo Standa? Je možné najít i řešení, které vaší zahradě padne přesně na míru, stačí krátká konzultace se specialisty. Ochrana před mrazem, sluncem a nečistotami, to je plachta na pergolu, která unese až 150 kg na metr čtvereční.