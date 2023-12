Chápu, že mé přání příjemného a klidného prožití adventu a Vánoc může někdo brát v tuto dobu tak trochu jako lehkou provokaci. Přesto si tuto „drzost“ dovolím a popřeji vám všem a vašim blízkým, abyste si předvánoční i vánoční čas užili v pohodě a ve zdraví. A to jak fyzickém, tak i psychickém.

Ing. Miroslav Váňa | Foto: archiv Ing. Miroslav Váňa

Proč to zdůrazňuji? Jsem si vědom toho, že většina lidí, kteří přestali věřit na to, že vánoční dárky nosí pod stromeček Ježíšek, se ocitá ve stresu.

„Jaký si to uděláš, takový to máš“

Samozřejmě i v tomto případě platí citát: „Jaký si to uděláš, takový to máš“. Ale je jasné, že někdy jde fakt o nervy a leckdy možná visí ve vzduchu spíš než pohoda návštěva ordinace doktora Chocholouška.

Vidíte, že okna opravdu potřebují umýt. Z nepořádku, co se za rok všude doma nakupil, se stal spíš bordel. Člověk má pocit, že nic nestíhá. Je potřeba vyzvednout a nachystat milion věcí a armáda pomocníků nebo andělů, kteří by to zařídili, nějak není úplně po ruce. Shon vám přijde jako slabé slovo.

Můžu vás uklidnit. U nás v rodině to bude s největší pravděpodobností hraničící skoro s jistotou také tak.

Nenechte si ujít zajímavé akce!

Ale i v této době, kdy nevíte, kde vám hlava stojí, byste si neměli nechat ujít zajímavé předvánoční a vánoční akce, které se pro vás v Pardubicích chystají. Jednou z nich je Advent s vůní perníku. Je to z mého pohledu fajn akce. Oceňuji u ní hlavně to, že se její pořadatelé hrdě hlásí k tradicím, které město Pardubice charakterizují a díky nimž je známo daleko za jeho hranicemi. Perníkové dobroty bude opět možné ochutnávat v různých podnicích i variantách. Zapojení zdejších kaváren a restaurací do tohoto projektu mi přijde jako dobrý nápad.

Také letos se těším na oblíbené vánoční trhy a bohatý doprovodný program. Z něj si může vybrat úplně každý. Kromě různých hudebních produkcí to budou i taneční vystoupení nebo třeba pohádky. No, kdo by je o Vánocích nemiloval! Nebo se tak alespoň netvářil.

Pardubický unikát: Štědrovečerní procházka

Určitě si nenechte ujít ani další unikát, na který bychom měli být hrdí. A to je Štědrovečerní procházka městem. Jde o naprosto výjimečnou událost, kterou nám v leckterých jiných městech tiše závidí. Je to akce, která v dobrém slova smyslu „donutí“ Pardubáky po štědrovečerní večeři a nadílce vyrazit ven. Navíc dává možnost trávit sváteční čas s těmi, které třeba dlouho nevidíme nebo se s nimi potkáváme jen na této akci. Přiznám se, že mě vždy lehce dojímá pohled na plné Pernštýnské náměstí, kde zní oblíbená „Rybovka“, davy lidí proudící na zámek a kostely nabité k prasknutí. Nebo se zastavte ve Východočeském divadle na tradiční půlnoční posezení. To také stojí za to!

Řada překvapení a neobvyklých dárků

Mám radost, že neobvyklých dárků a překvapení je pro nás v Pardubicích připravena celá řada. Stačí si jen vybrat. Tak krásný závěr roku přeji!