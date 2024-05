Zajištění příjemně teplého domova se v současnosti může rychle prodražit. Ceny plynu rostou a vytápění spotřebuje kolem 70 procent nejvíce energie v domácnosti. Se správnými tipy ale nemusíte doma nosit zimní bundu.

Foto: Freepik

Nastavte správně termostat topení

O jeden stupeň nižší pokojové teploty ušetří až šest procent energie a ne každá místnost musí být vytápěna stejně. V koupelně může být 22 stupňů, abyste ze sprchy nevyšli roztřesení. V obytné části je však 20 stupňů pro energeticky úsporné vytápění zcela dostačujících. V kuchyni již zajišťuje teplo lednice a trouba, takže je potřeba méně topit. Kolem 17 až 18 stupňů v ložnici zajišťuje dobrý spánek. Ani nepoužívané místnosti by neměly být chladnější než 15 stupňů, jinak hrozí plísně.

Vytápějte energeticky efektivně

Úplně vypnout topení na noc nebo při odchodu z bytu není dobrý nápad. Protože k opětovnému vyhřátí ledově chladných místností je potřeba příliš mnoho energie. Mírné snížení teploty však může ušetřit mnoho energie při vytápění.

Šetřete plyn při vaření

Pokud používáte plynový sporák, můžete ušetřit energii i při vaření (v domácnosti). Pokud poklička zůstane během procesu vaření zavřená, ztratí se mnohem méně energie. Užitečné je také použití menšího množství vody na vaření. Protože pokud ohřejete méně vody, spotřebujete také méně energie. Malé hrnce by navíc měly být umístěny na varné desky s malými plameny a velké hrnce a pánve by měly být umístěny na plameny větší. To znamená, že se přes nádobu nedostane žádné teplo. A i když to většina receptů uvádí, v mnoha troubách není předehřívání nutné. S těmito tipy snadno snížíte spotřebu plynu.

Pravidelně udržujte svůj topný systém

Pravidelná údržba a čištění plynového kotle odbornou firmou zajišťuje nižší spotřebu energie. Podle potřeby by měla být také nastavena výstupní teplota a noční útlum. Nejpozději, když radiátory bublají a pořádně se neohřívají, měli byste svůj topný systém pořádně odvzdušnit. Pokud je v radiátoru příliš mnoho vzduchu, teplo nemůže optimálně cirkulovat. Pravidelné větrání zlepšuje tepelnou vodivost a topný výkon. Přebytečný vzduch může unikat odvzdušňovacím ventilem, který lze otevřít pomocí odvzdušňovacího klíče z železářství. Samostatně tuto práci přebírají automatické ventilační ventily.

Izolujte, vyměňte staré systémy

Další náklady můžete ušetřit i výměnou plynového kotle. Čím je systém starší, tím méně efektivně funguje. Za určitých podmínek existují půjčky a granty (například Zelená úsporám) na energeticky účinná renovační opatření. Kromě modernizace topného systému může dobrá vnější izolace a montáž moderních tepelně izolačních oken ušetřit náklady na energie v domě.

Údržba plynového kotle

Pravidelná údržba vašeho plynového kotle je zásadní pro udržení jeho účinnosti a optimalizaci spotřeby plynu. Odbornými kontrolami a péčí můžete zajistit, aby váš topný systém fungoval optimálně, což znamená, že ušetříte náklady na vytápění s vaším plynovým topením a máte nižší spotřebu plynu. Udržujte svůj plynový kotel v souladu s doporučeními výrobce a tuto údržbu nechte provést kvalifikovaným technikem.

Úspora elektřiny znamená také úsporu plynu

I když plyn k vaření nepoužíváte, můžete plyn při vaření ušetřit. Zemní plyn se také používá k výrobě elektřiny. Plyn můžete ušetřit i pomocí solárního systému. Při vaření nezapomeňte ohřívat pouze tolik vody, kolik skutečně potřebujete – rychlovarná konvice je zde efektivní volbou. Vařte pod pokličkou a pokud možno použijte parní hrnec. Při pečení je dobrou volbou použití cirkulujícího vzduchu místo horního/spodního ohřevu, protože to často eliminuje potřebu předehřívání.