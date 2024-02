Ženám se dárky k narozeninám kupují lépe než mužům. Je to proto, že ženy potěší už jen samotný fakt, že něco dostanou.

Pravou kůží nepohrdne žádný muž

Výrobky z pravé kůže, to je přesně to, co máme na mysli, když mluvíme o kvalitních doplňcích. Kůže je snad jediný materiál, na který muži většinou slyší. I když je třeba móda nezajímá, pravou kůži rozeznají a je pro ně symbolem kvality, kterou nikdy nepohrdnou. Proto jsou kožené výrobky často předmětem dárků. Jejich cena je sice vyšší, ale darujete nejen věc samotnou, ale s ní i prestiž, s kterou jde ruku v ruce vyšší sebevědomí. Kůže je zkrátka hodnotný materiál. Například boty z pravé kůže, patří mezi nejkvalitnější a svou hodnotu si uchovávají. Bylo tomu tak vždy a bude to tak i nadále. A stejně je to i s ostatními koženými doplňky.

Možná si myslíte, že váš manžel tento typ dárku určitě neocení. Nechodí do společnosti, pracuje doma u počítače, je to pro něj zbytečné. Věřte, že není. Stejně jako žena se i doma ráda namaluje nebo navoní, tak i muž rád třeba jen v obchodě vyndá z kapsy stylovou koženou peněženku než obyčejnou sportovní, trochu ošoupanou. Odkaz v textu vede na e-shop Sikorashop.cz - to, že se jedná o kvalitní obchod dokazuje i tato recenze.

Jaké doplňky je vhodné darovat

Rozhodně se NEpouštějte do nákupu kožených bot, bund nebo klobouků. Doplňky, na které byste si ale troufnout mohla, leží přímo před vámi. Podívejte se nenápadně manželovi do skříně a zjistěte, jak na tom je jeho opasek. Až příště bude platit, zkontrolujte jedním okem, v jakém stavu je jeho peněženka. Nosí manžel tašku na notebook či aktovku do práce? Používá diář? V tom všem se skrývají skvělé tipy na dárek. A to vše může být vyrobeno kvalitně z pravé kůže, z materiálu, který muž dokáže ocenit.

Peněženkou a páskem nikdy nic nepokazíte

Kvalitní kožený opasek využije každý muž. Ten, který se účastní společenských událostí, i ten, který občas někam vyrazí. I pokud bude pozvaný na svatbu přátel, nebo jinou speciální událost, musí zkrátka sáhnout po opasku. Jeden kvalitní kožený opasek v černé nebo tmavě hnědé barvě (podle barvy bot, které doma má) zkrátka mít musí. Pokud v tomto směru u něj vidíte nedostatek, není lepší tip na dárek.

Další tipy na pěkné dárky

Každý muž, který nosí košile, ocení manžetové knoflíčky. Luxusní parfém je další z možností, jak manžela potěšit. Zjistěte si na jeho stávajícím parfému, jaké vůně má rád a pořiďte mu buď stejný nebo nějaký s podobnou vůní. V parfumerii je velký výběr a očichat můžete úplně všechny. S kvalitními pánskými výrobky jde ruku v ruce výborné jídlo a pití. Darujte svému muži nějakou specialitu, kterou si běžně nedopřává. Tím výjimečnost jeho narozenin ještě podpoříte.