Spotřeba energií je v dnešní době velice aktuálním tématem. Překonat náročné období energetické krize nutně znamená pro mnoho z nás přechod k úspornému nakládání s elektřinou. A příjemnou motivací či spíše odměnou za snížení spotřeby elektřiny by pro vás mohla být možnost využít program PRÉMIE.

Foto: Pražská energetika, a.s.

V rámci tohoto programu každá domácnost, která během nadcházející zimní topné sezony meziročně sníží svoji spotřebu elektřiny, získá od PRE finanční prémii až 3 000 Kč. Více informací o programu najdete na pre.cz/premie.

Takže jak na snižování spotřeby? Připravili jsme pro vás několik tipů, kterými se můžete inspirovat.

Začít můžete u osvětlení – třeba tím, že vyměníte klasické žárovky za LED žárovky nebo zářivky. Jejich cena je sice vyšší, nicméně jejich provoz se skutečně vyplatí. Nezapomínejte také zhasínat, když odcházíte z místnosti – to platí jak pro klasické žárovky, tak i pro LEDky. S výběrem úsporného zdroje osvětlení vám rádi pomůžeme v Centru služeb PRE, Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1, případně osvětlení vybírejte jen ve specializovaných obchodech. Záruční podmínky a veškerý servis jsou jistotou v případě, že zrovna dostanete závadný kus.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Co se týče provozu spotřebičů, úsporné je odpojit spotřebič ze zásuvky, když ho zrovna nepoužíváte. Energii totiž „požírají“, i když zrovna nejsou používány. Myslete také na to, že je dobré přizpůsobit velikost spotřebičů svým potřebám. Nekupujte si pračku ani myčku, která je příliš velká, nebo naopak příliš malá – v takovém případě ji budete muset plnit vícekrát a spotřebujete tak více energie. A když spotřebiče nepoužíváte, nenechávejte je uspané v pohotovostním režimu, ale skutečně je vypněte. To, že je váš spotřebič v pohotovostním režimu, poznáte třeba podle svítící diody nebo hodin. Sledujte pravidelně spotřebu elektřiny – díky měřičům spotřeby můžete zjistit, jaké jsou provozní náklady konkrétního spotřebiče v provozu. Rádi vám takový měřič spotřeby zapůjčíme. Stačí si ho zarezervovat na www.premereni.cz/sluzby. Zastavte se v naší prodejně v Centru služeb PRE, Jungmannova 28 (palác TeTa), Praha 1, nebo nám zavolejte na tel. 267 053 464.

V kuchyni při vaření nezapomínejte na pokličky, a pokud to není nutné, troubu během pečení neotevírejte. Využívejte také zbytkové teplo – sporák nebo troubu vypněte těsně před koncem vaření a jídlo nechte „dojít“ díky teplu, které se již nasbíralo. Nádobí nemyjtepod tekoucí vodou. Raději ji průběžně zastavujte nebo si předem napusťte dřez a nádobí umyjte v něm. Pokud nemáte myčku nádobí, zvažte její nákup – myčky jsou totiž úspornější než ruční mytí. Při výběru nové myčky se zaměřte na energeticky úspornější typy, ideálně z energetické třídy A+++. Co se týče ledničky a mrazáku, nezapomeňte pravidelně kontrolovat těsnění po obvodu jejich dveří a pravidelně je odmrazujte, jelikož výrazná námraza zvyšuje spotřebu elektřiny. Pokud můžete, pořiďte si ledničku s no-frost systémem, který námraze zabraňuje.

Zdroj: Pražská energetika, a.s.

Jak uspořit při praní, sušení a žehlení? Pokud přemýšlíte o nákupu pračky se sušičkou, dejte přednost nákupu každého spotřebiče zvlášť. Pračka kombinovaná se sušičkou má totiž vyšší spotřebu. Pokud potřebujete na moment odběhnout od žehlení, nezapomeňte žehličku vypnout. A stejně jako u sporáku a trouby i u žehličky můžete využít zbytkovou energii – žehličku stačí vypnout chvíli před koncem žehlení a zbytek prádla pak můžete vyžehlit díky již existujícímu teplu.

A na závěr, pokud máte různou cenu kWh v průběhu dne, hlídejte si časy spínání nízkého tarifu a přizpůsobte tomu své aktivity. Jestliže máte jednotarifní sazbu za elektřinu, podívejte se na svoji skutečnou spotřebu, a pokud třeba využíváte elektřinu také na vytápění, ohřev vody nebo dobíjení elektromobilu, ověřte si, zda nemáte nárok na změnu sazby.

Na co si dát ještě pozor a další tipy, které mají jiskru, najdete na pre.cz/jakusetrit.