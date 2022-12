Za Vánoce v roce 2021 plánovali Češi utratit 12 700 Kč. Hlavně za dárky, za jídlo a za sváteční výzdobu. Dost peněz, viďte. A to zdaleka nejen pro rodiny, které během roku jen tak tak vyjdou s penězi. O kolik víc to asi bude letos v roce 2022, vzhledem ke všudypřítomné inflaci? A jak ušetřit – ideálně na zbytečnostech, ale ne na sobě?

Užít si šťastné a veselé Vánoce, a přitom neutratit zbytečně moc peněz. Jdou tyhle dvě věci vůbec dohromady? Jasně, že ano. Samozřejmě, chce to trochu přemýšlet a jít na to chytře. Pojďte se inspirovat, jak mít o nejkrásnějších svátcích roku za málo peněz hodně muziky. Ideálně té pravé vánoční.

8 chytrých tipů, jak ušetřit o Vánocích



1. Umělý stromek vydrží mnoho let

Umělé stromky nemusejí být ošklivé. Pravda, ty hezké a kvalitní 3D stromky stojí několik tisíc (a někdy i desítek tisíc), ale i tak se vyplatí. Luxusní dvoumetrovou umělou jedličku pořídíte okolo 2500 až 3000 Kč, živá vás při stejné výšce vyjde na zhruba polovinu. A to každý rok. Umělý vánoční stromek naopak po Vánocích uložíte do sklepa a zase vytáhnete na několik příštích Vánoc.

2. Nakupujte v předstihu

Není nic horšího než spěch, který nám brání racionálně myslet. Jinými slovy: Kdo nakupuje na poslední chvíli, často koupí hlouposti, a ještě zbytečně draho. Přiznejte si, kolikrát jste v posledních letech podlehli nějakému lákadlu třeba na vánočních trzích a pořídili na nich dárek, který byste v běžném obchodě koupili levněji. Lepší je během celého roku v klidu vybírat a trpělivě čekat na slevy.

3. Využijte předvánoční slevové akce

Možná, že předchozí rada přichází s křížkem po funuse a vy na začátku prosince ještě nic pořízeného nemáte. Pak si do kalendáře pro příští rok poznamenejte Black Friday (třetí pátek v listopadu) a na něj navazující Cyber Monday. V tomto období nabízí mnoho prodejců velké slevy – třeba právě na to, co pro své blízké sháníte pod stromeček.

Prohráno ale není ani teď – vždyť mnoho obchodníků v posledních letech spouští (po)vánoční výprodeje paradoxně už před Štědrým dnem. A třeba takovou kosmetiku koupíte na poslední chvíli často třeba za polovinu. Jen pozor na to, že kousky, o které je největší zájem, už nemusí být k mání.

4. Srovnávejte ceny

Ne všechny obchody hrají fér. Co je opravdová a co falešná sleva, vám prozradí srovnávače cen, například Heureka.cz. Stránka, kam zadáte název zboží, a ona vám ukáže, jaká je běžná cena a ve kterém obchodě ho prodávají nejlevněji. Pořádek ve slevách by měla udělat takzvaná „tlačítková novela“, která prošla oběma komorami Parlamentu ČR a čeká na podpis prezidenta.

5. Upřednostněte dárky pro děti

„Když je člověk dospělý, co chce, to si koupí,“ zpívá kapela Tři sestry. Něco na tom je. Jako rodiče se klidně domluvte, že dárky budou jen pro ty, kteří si zatím nic sami koupit nemůžou. Tedy pro děti. Ušetříte a atmosféra tím rozhodně neutrpí. A pokud chcete obdarovat i dospělé, zkrátka se domluvte na tom, že půjde jen o drobnosti za pár stokorun. Když jsou trefně vybrané, můžou udělat větší radost než drahé dárky.

6. Jste šikovní? Vyrobte vlastní dárek

Tady stojí za to zdůraznit, že vyrábět dárky svépomocí je dobrá volba jen pro ty šikovnější z nás. Jedině pak platí hláška z Pelíšků, že největší radost udělá takový dárek, který člověk vyrobí sám pro toho druhého… Z lásky.

Pole působnosti je pořádně široké – nabízejí se jedlé dárky (doma naložené potraviny, pečené čaje, sušené ovoce, oříšky…), ale třeba i doma vyrobená přírodní kosmetika, nebo svíčky. Stále populárnější jsou v posledních letech třeba i háčkované bytové doplňky nebo hračky. Tady ale pozor na cenu materiálu, která může dárek dosti prodražit.

7. Vyzdobte si domov přírodními dekoracemi

Za vánoční dekorace chtěli Češi v roce 2021 utratit více než 1200 Kč. Za to už máte krásné dárky pro děti. Přitom jedlovými větvičkami, šiškami, oříšky nebo sušeným ovocem – tedy vším tím, co posbíráte v lese, na zahradě nebo v kuchyni, můžete vykouzlit krásnou vánoční výzdobu. A zadarmo. U větviček jehličnanů jen pozor na to, aby se vaše snaha o vánoční výzdobu nezvrhla v plundrování lesa.

8. Vyzkoušejte cukroví bez másla

Ceny másla vystřelí před každými Vánocemi do nebes a vánoční pečení se tím výrazně prodraží. Naštěstí existuje i spousta druhů cukroví, které se bez másla krásně obejdou. A jsou vynikající! Vyzkoušejte třeba sádlové koláčky. Zatímco cena 250 gramů másla stojí k šedesáti korunám, za čtvrt kila sádla zaplatíte třetinu až polovinu

Recept na sádlové koláčky



Ingredience: 200 g hladké mouky, 150 g moučkového cukru, 150 g sádla, špetka soli, 2 lžíce kakaa



Ze všech surovin vypracujte těsto, zabalte do fólie a nechte pár hodin odpočívat v lednici. Pak vytvarujte kuličky velikosti vlašského ořechu, rozložte na plech s pečicím papírem a pečte v troubě předehřáté na 170 ˚C zhruba 15 minut.



TIP: Sádlové koláčky můžete ozdobit kapkou marmelády a plátkovými mandlemi.

