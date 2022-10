Topná sezóna se nemilosrdně blíží a s ní i vzrůstající obavy kvůli vysokým cenám energií. Existují celkem snadná řešení, jak za plyn či elektřinu během zimy značně ušetřit. Jaké zásady je potřeba dodržovat, abyste ulehčili peněžence a stále se doma cítili dobře?

Možná se bojíte, že během zimních měsíců veškeré vaše úspory budou přímo požírat právě složenky za plyn či elektřinu. Ačkoliv se to nemusí na první pohled zdát i maličkosti vám mohou značně ulehčit. V první řadě stačí naslouchat tomu, co vám našeptává selský rozum. Nenechávat zbytečně svítit v místnostech, ve kterých se právě nenacházíte. Neblokovat proudění tepla do místnosti nábytkem a těžkými závěsy. Můžete si vzpomenout i na naše babičky, které říkaly, „nezírej do té ledničky tak dlouho!“ Ano, chceme tím říct, že pokud navíc předejdete plýtvání, můžete ušetřit. Nejvíce energie spotřebuje ohřev vody, staré spotřebiče a samozřejmě topení.

Významným faktorem v případě topení bude snížení teploty. Podle energetických poradců snížením jednoho stupně můžete ušetřit přibližně 6 %. Ideální teplota by se v domě měla pohybovat mezi 18 až 22°C. Samozřejmě v dětských pokojích, koupelnách a místnostech, kde trávíte nejvíce času, by měly být teploty vyšší a nižší teploty například ve vaší ložnici, chodbách a méně obývaných místnostech. Pokud byste tedy v rodinném domku snížili teplotu o tři stupně Celsia, snížíte spotřebu až o 3,90 MWh ročně. S přihlédnutím k aktuálním cenám ušetříte více než 40 tisíc korun.

I během zimy je samozřejmě potřeba větrat. Ovšem vysoké ceny energií nás tak trochu navracejí k pořekadlu, že „topíme Pánu Bohu do oken“. Tedy že všechno to draze zaplacené teplo nám uteče ven. Proto zkuste místo dlouho otevřené ventilačky spíše otevřít dokořán okna na 5 i 10 minut. Ročně tak ušetříte až 2,20 MWh energie na vytápění, tedy přes 23 tisíc korun.

Zmíněná opatření nemusí být na druhou stranu ideální pro udržení zdravého a příjemného prostředí. Může se záhy totiž objevit vyšší vlhkost, kterou předznamenávají orosená okna či zrcadlo v koupelně. Začnete pociťovat, že vzduch doma je těžký a vlhký. A přesně v tu chvíli je váš domov přímo ideální pro výskyt roztočů a plísní. Ohroženi jsou tak rázem astmatici, alergici, ale i starší lidé nebo malé děti, protože nemají takovou imunitu jako zdravý dospělý člověk.

Roztoči jsou jedním z nejčastěji se vyskytujících alergenů. Schovají se v kobercích, matracích i polštářích. Plíseň zase s sebou přináší nepříjemný pach a nevzhledné černé mapy. Nejčastěji se usazuje na zdech, v rozích a za nábytkem. Nebojte se, dá se i těmto nepříjemnostem vcelku snadno předejít.

Pohlcovače vlhkosti mohou být ideálním řešením, protože snadno pohlcují vzdušnou vlhkost, pachy, a hlavně nepotřebují žádnou elektrickou energii. Při výběru záleží na místnostech a také na tom, jak moc se v nich tvoří ideální podmínky pro plísně a roztoče.

Například Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360° funguje na principu speciálních tablet, které okamžitě pohlcují vlhkost ze vzduchu a sráží ji v tekutinu, která se shromažďuje ve spodní části nádoby. Aerodynamický tvar přístroje a tablety umožňuje 360stupňovou cirkulaci vzduchu a tím maximální absorpci vlhkosti.

Tableta vydrží 1-2 měsíce v závislosti na velikosti místnosti a koncentraci vzdušné vlhkosti. Následně ji pak můžete vyměnit za novou. Speciální tablety navíc eliminují zatuchlý zápach a díky esenciálním olejům prostor provoní velmi jemnou, nevtíravou vůní přírody. Výběr je široký – vůně levandulových polí v Provence, vůně rozkvetlé letní louky, nebo jiskrná vůně vodopádů.

Jak přesně pohlcovač pracuje, můžete vidět v tomto videu:

Do místností, kde se častěji a více sráží voda, doporučujeme Ceresit Stop Vlhkosti AERO 360o KOUPELNA. Byl vytvořen speciálně pro absorpci většího množství nárazové vlhkosti a jeho široké otvory se speciálním tvarem a sklonem zvyšují výkon nasávání vlhkosti.

Přístroje jsou vyrobeny z ekologicky šetrného materiálu, který umožňuje recyklaci.

A pokud již vaše obydlí plíseň souží, odstraňte ji nemilosrdně s Ceresit Stop Plísni. Zbaví vás spolehlivě plísní i bakterií i v hůře dostupných místech, a to i z keramických obkladů nebo silikonových spár.

Vlhkosti v domácnosti je potřeba předcházet nebo ji začít řešit včas. Vyhnete se tak zápachu, malování zdí, kupování nábytku a možná i návštěvě lékaře.

