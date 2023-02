Čas strávený na zubařském křesle může vyjít i na desítky tisíc. Opravdu je takový výdaj nutný?

Tajemství zdravých zubů spočívá v tom, jak dobře o ně po celý rok pečujeme. Teď si možná říkáte, že tohle se vás netýká, že si čistíte zuby minimálně 2x denně pěkně svědomitě 2–3 minuty, nepřeháníte to se sladkým,… ale stejně vám zubař vždycky najde kaz nebo třeba zubní kámen? Chyba často vůbec není na vaší straně, ale naopak záleží na tom, jaký používáte kartáček nebo pastu. Zdraví zubů se totiž nejčastěji odvíjí od toho, zda máte zdravou zubní sklovinu – tedy ochrannou vrstvu zubu. K její ochraně používá většina past fluorid, který však sklovinu neopravuje, ale vytváří na povrchu zubu nepravidelný, tvrdý, ale křehký povlak. Zuby tak nikdy nejsou před kazy v úplném bezpečí. Právě kvůli tomuto problému vědci vymysleli složku microRepair, která dokáže zubní sklovinu nejen chránit, ale také ji opravit.

micro cože? microRepair!

microRepair jsou krystaly obsahující mikročástice, které jsou složením velmi podobné zubní sklovině. Díky této podobnosti se mikročástice mohou trvale prolnout se zubní sklovinou a dentinem – podkladem celého zubu. Tato technologie je dokáže rovnoměrně a přirozeně opravovat, díky čemuž jsou zuby opět chráněné bez ohledu na to, jaké jídlo si zrovna dopřáváte. microRepair je navíc v porovnání s fluoridem naprosto bezpečný v jakémkoli množství, můžou ho proto bez obav používat také děti. Najdete jej v pastách značky BioRepair, které se specializují na různé problémy se zuby.

Zubní kazy nebo citlivé zuby? … stačí si vybrat tu pravou!

Většina kartáčků a zubních past je univerzální a nespecializuje se na žádný konkrétní problém. Každý člověk je však jedinečný a tak je to i s jeho zuby.Pokud patříte k těm, kteří i přes usilovné čištění trpí na zubní kazy, sáhněte po zubní pastě BioRepair ZP Total Protective Repair, která opravuje 100 % zubní skloviny a účinně působí proti bakteriím, čímž předchází tvorbě zubního kazu, plaku i kamene. Pokud vás bolí zuby pokaždé, když si chcete dát zmrzlinu, ledovou kávu nebo naopak horkou polévku, neměla by vaší pozornosti uniknout zubní pasta BioRepair ZP Fast Sensitive Repair pro citlivé i extrémně citlivé zuby. Proniká totiž do poškozených zubů a díky již zmíněné technologii microRepair je pomáhá zacelovat. Díky tomu se citlivost zubů na horké či studené sníží. Pastu lze také používat, pokud tomuto problému chcete předcházet. Značka BioRepair má past ještě více – je libo třeba bělejší zuby nebo speciální ochranu přes noc? Nebo nějakou efektivní ústní vodu?

Důležité je také nezapomínat, že je opravdu potřeba chránit i mléčné zuby. Značka BioRepiar se snaží s prevencí u dětí pomáhat a nabízí hned několik past s různými příchutěmi, které jsou speciálně určené pro ty nejmenší. My doporučujeme dětskou zubní pastu Junior Strawberry, která zoubky účinně chrání před cukernatými kyselinami a tím i před prvními kazy. Bezpečná složka microRepair® posiluje dásně a jejich sklovinu, čímž napomáhá zdravému vývoji trvalých zubů. Jahodovou příchuť si navíc děti zamilují a z čištění se jednodušeji stane oblíbená denní rutina.

