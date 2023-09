Určit si kariérní dráhu ve světě IT může být běh na dlouhou trať. Často člověk vyzkouší různé pozice, než najde tu, která mu sedne. Existuje ale možnost, jak si proces významně zkrátit.

Unicorn je klíčovým hráčem na trhu IT, od roku 1990 propojuje lidský talent s inovacemi a vizí lepšího světa prostřednictvím digitálních technologií. Společnost nabízí pozice Key Support Role (KSR) – klíčové role, které udržují interní procesy v chodu a přináší neocenitelný přínos. Program je navržen tak, aby poskytl pohled do různých oblastí IT bez toho, abyste museli měnit zaměstnání. Je pro nováčky průvodcem a kompasem, který jim pomůže určit ten správný směr.

Princip je přitom jednoduchý. Stejně jako v minulosti Baťa i Unicorn věří, že pro pochopení firemních procesů je potřeba projít firmou zespoda nahoru. Vše začíná tam, kde obvykle nastává první kontakt s firmou – na recepci. Zde nováčci zastávají klíčovou roli v plynulém provozu vývojových center, seznamují se s kolegy, nasávají firemní kulturu a postupně si osvojují i práci s interními systémy. Ale není to jen o práci na recepci. V KSR programu se nováčci díky speciálním kurzům seznámí s IT bezpečností, osvojí si základy vývoje webů nebo práci s daty. Na základě těchto nově nabytých poznatků si pak vybírají oblast, kde se chtějí realizovat. Časem tak mohou nastoupit na různé asistentské pozice či jako personalisté, marketingoví specialisté, ale i juniorní testerky nebo designérky.

Své o tom ví i Denisa Lissi, která v Unicornu pracuje přes tři roky. „Když jsem nastupovala, vůbec jsem nevěděla, co bych chtěla dělat nebo v čem jsem dobrá,“ vzpomíná. Denisa, tak jako všichni absolventi KSR programu, začínala na recepci a po pár měsících tento program absolvovala. „Tady jsem zjistila, že mám dobré organizační schopnosti a baví mě dávat věcem řád,“ říká.

Toho si všimla nejen Denisa, ale i HR tým, který je se všemi nováčky v těsném kontaktu a pozoruje jejich pokroky, zájmy a preference. „Po čase dokážeme určit, kdo je dobrý v komunikaci, kdo má analytické schopnosti nebo koho víc baví třeba práce s lidmi. Podle těchto poznatků pak jednotlivé lidi oslovujeme pro další posun v jejich kariéře,“ vysvětluje Marie Máchová, HR manažerka.

Trefa do černého

Budování kariéry je běh na dlouhou trať, ale díky KSR programu můžete tuto cestu nastartovat rychleji a s jasným směrem. Tento program trvá zhruba tři měsíce. Ještě než ho Denisa stihla ukončit, měla na stole nabídku na pozici koordinátorky projektové kanceláře, kde pracovala další dva roky. „Pomáhala jsem organizovat firemní akce, jako je setkání Unicorn Elite Force, prestižní událost pro klíčové manažery, manažerky a spolupracovníky Unicornu, které se účastní dnes už přes dvě stovky lidí,“ pokračuje.

Organizační tým, který má pod palcem takovou akci, musí mít obrovský smysl pro detail a mít vše připravené do puntíku. Stejně tak byla Denisa i klíčovou osobou, která organizovala pravidelné interní akce jako Quarter Assessment nebo Kick Off, kde Unicorn prezentuje své výsledky. „Byla to velká výzva, ale i skvělá příležitost. Bavilo mě to,“ dodává. Aby toho nebylo málo, tak se starala i o burzu aplikací, která zprostředkovává aukce. „Mým úkolem bylo zajistit hladký chod při procesu zajišťování vhodného dodavatele pro zákazníka a jeho poptávku a následně řešit úkoly, které se v rámci tohoto procesu objevily,“ vysvětluje.

Před rokem Denisu čekal další skok v kariéře, když se stala Executive asistentkou Jana Jaroše, CEO společnosti Unicorn Systems. Tento krok pro ni znamenal splnění snu. „Trefa do černého,“ usmívá se Denisa. „Dělám práci, po které jsem pokukovala už dlouho předtím. Spravuji celou agendu, od vedení diáře ředitele až po přípravu podkladů pro strategii Unicorn Systems, a zároveň se stále podílím na organizaci firemních akcí,“ vyjmenovává.

Vyplatí se tedy KSR program? Denisa v tom má jasno: „Byla to jednoznačně ta nejlepší volba. Kdybych jím neprošla, nikdy bych se k této pozici nedostala a dost možná bych se stále hledala,“ uzavírá.

