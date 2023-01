V sobotu 4. 2. je Světový den boje proti rakovině. Projekt ONKOfit motivuje onkopacienty k pohybu.

Ambasador projektu ONKOfit herec Jiří Dvořák | Foto: archiv Jiřího Dvořáka

„Rakovina je zlá nemoc. Za určitých podmínek se s ní dá ale bojovat. Nemá cenu se litovat a naříkat, raději si jděte zacvičit,“ říká herec Jiří Dvořák, který je současně ambasadorem projektu ONKOfit. Ten vznikl ve spolupráci odborníků z Masarykova onkologického ústavu a Masarykovy univerzity v Brně. Snaží se rozhýbat onkologické pacienty, a proto vyhlásil celorepublikovou výzvu, která se uskuteční symbolicky 4. února na Světový den boje proti rakovině. V tento den najdou zájemci na webu ONKOfit.cz jednoduchou sestavu, kterou si může vyzkoušet kdokoli a kdekoli, ať už z pohodlí domova nebo třeba kanceláře. ONKOfit se tak snaží upozornit na význam pohybu před, během i po onkologické léčbě.

„Někteří pacienti se cvičení bojí a raději se šetří. To je ale chyba,“ říká prof. MUDr. Marek Svoboda, Ph.D., ředitel Masarykova onkologického ústavu. „Pravidelný pohyb výrazně zlepšuje celkový fyzický a psychický stav i prognózu pacienta. Výzkumy udávají snížení rizika návratu onemocnění, prodloužení celkového přežití až o 27 %, snížení únavy až o polovinu nebo zmírnění častých vedlejších účinků.“

Odborníci na webu ONKOfit.cz pacientům radí, jak se správně hýbat podle konkrétní diagnózy. Na webu už jsou v současnosti ke zhlédnutí desítky videolekcí, které si může každý najít přesně na míru dle své diagnózy. Pacient si jednoduše vybere konkrétní sestavu a pustí se do cvičení.

Díky pravidelné aktivitě poté nemocní lépe zvládají nežádoucí účinky protinádorové léčby, lépe se také hojí a cítí. „Dává mi to hodně fyzicky i psychicky, člověk se má na co těšit. Navíc mám skvělou kondici. Že v 70 letech uběhnu 2 kilometry, to bych nikdy nevěřila,“ svěřuje se se svou zkušeností z cvičení paní Eva Hasarová, hemato-onkologická pacientka. Společně s ambasadorem Jiřím Dvořákem vzkazují, že stojí za to začít.

Fyzická aktivita má pozitivní vliv na průběh léčby nádorového onemocnění. Pohyb zkrátka pomáhá. Přidejte se k výzvě Jiřího Dvořáka a 4. února si kdykoli během dne zacvičte na podporu onkologicky nemocných. Cvičit může úplně každý. Sestavu najdete na stránkách www.ONKOfit.cz. Sdílet své zážitky nebo třeba fotky může na facebooku @ONKOfit.cz.