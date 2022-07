Těšíte se každý rok na dovolenou, ale ne vždy dopadne podle vašich představ? Jak to udělat, aby vám bylo příjemně? Zodpovězte si několik základních otázek a také pročítejte recenze předešlých hostů.

Foto: Unsplash

Jak začít s výběrem dovolené? Ještě než se budete rozhodovat, zda zvolit Chorvatsko s polopenzí, nebo bez stravování, je na řadě určit, v jakém typu ubytování chcete dovolenou prožít. Až od toho se pak odvíjí další podrobnosti. Pokud vám je bližší prostorný apartmán, bude mít zřejmě kuchyňský kout, kde si můžete sami uvařit. V hotelovém pokoji takové možnosti nejsou, proto je vhodné k pobytu objednat i stravu. Jak tedy typ ubytování vybrat?

Vhodný typ ubytování

Položte si otázku, jak a s kým dovolenou strávíte. Pojedete v páru, nebo s celou rodinou? Budete jezdit po výletech a trávit celé dny na pláži, nebo si rádi odpočinete na pokoji? Máte chuť grilovat a trávit večery na zahradě? Toužíte po večírcích a drincích na barech? Tyto a podobné otázky vás nasměrují k tomu správnému typu ubytování.

Uveďme dva příklady. Menší hotelový pokoj se skvěle hodí pro pár, který bude většinu času trávit venku. Hotelový servis, bary i bazén bude mít nablízku, stejně tak možnost poznat další hotelové hosty. Naproti tomu apartmán ve vile se zahradou a vlastní kuchyňkou sedne hojnějšímu počtu výletníků. Komfort většího prostoru, možnost společných aktivit na zahradě, soukromí i klidné prostředí je právě to, co si s rodinou či partou užijete nejvíc. A rada pro všechny? Čtěte recenze hostů (klidně i na více portálech), abyste si udělali představu, jak to na místě ve skutečnosti vypadá.

Jaké zvolit stravování?

Už máte představu, jaký typ ubytování zvolit? Tak si pojďme posvítit na stravování. S kuchyňkou máte možnost vlastní stravy, kterou snadno proložíte návštěvou místních restaurací. Osvědčené pokrmy tak můžete střídat s ochutnávkou místních specialit a zažehnání hladu je vždycky nablízku. Pokud se však nechcete vařením vůbec zabývat, je tu dalších několik možností.

K ubytování lze přikoupit třeba snídani pro snadný start dne, ostatní jídlo pak vyřešit na výletech a večer si vychutnat romantické večeře v místních restauracích. Volit můžete také polopenzi a obědy buď vyřešit lehkou svačinou, nebo si zajít do některého z podniků. Při all inclusive vám na ubytování nachystají snídani, oběd, večeři i svačiny a stravu tedy budete mít komplet zajištěnou.

Co v rozhodování hraje největší roli? Samozřejmě finance. All inclusive pobyt je nejdražší variantou daného zájezdu, kdežto při vlastním stravování jistou částku ušetříte. Ovšem později zaplatíte za suroviny k vaření a za návštěvy restaurací. Rozhodněte se také podle toho, kolik času chcete strávit řešením jídla, a jestli toužíte ochutnávat místní kuchyni. Tu totiž poznáte nejlépe mimo hotel.

S cestovkou, nebo na vlastní pěst?

Obě možnosti mají své výhody. Pokud se rozhodnete pro dovolenou ve vlastní režii, naskytnou se vám téměř nekonečné možnosti. Kombinovat můžete cokoliv s čímkoliv a v průběhu dokonce vystřídat i destinace. Pokud vychytáte akční letenky či jízdenky, výrazně ušetříte. Potřeba je však čas na přípravu a vhodná je také alespoň základní znalost cizího jazyka, abyste na místě mohli řešit různé situace, které mohou nastat.

Při dovolené s cestovní kanceláří vám odpadne mnoho starostí. Stačí si vybrat nabídku, zabalit si, vyřídit pár papírů a jet. Nemáte sice nekonečno možností, ale variant je spousta. Svou kreativitu pak můžete uplatnit až na místě při výběru výletů a jiných aktivit. S jejich realizací i při případných vzniklých potíží vám pomůže česky mluvící delegát. Ušetřit při takové variantě také můžete, když si najdete dovolenou s akční cenou. Tyto výhodné nabídky najdete pohodlně ve vyhledávači dovolené Skrz.cz.