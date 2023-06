Zahradní pergoly v posledních letech prošly neuvěřitelným vývojem z hlediska funkčnosti, odolnosti i variability. Na trhu se objevila spousta typů různých cenových kategorií a kvality. Jak se rozhodnout pro tu správnou pergolu, aby dlouho a dobře sloužila svému účelu?

Poradíme, jak vybrat zahradní pergolu.

Hliníková versus dřevěná zahradní pergola

Dřevěné pergoly mají nepochybně své kouzlo a k rekreačním objektům v tradičním stylu se hodí. Chcete-li však od zahradní pergoly více, hliník vítězí nad dřevem v téměř všech ohledech. Konstrukce z hliníku je pevnější, odolnější proti vnějším vlivům, má delší životnost a oproti dřevu, které je potřeba pravidelně opatřovat ochrannými nátěry, je téměř bezúdržbová. Před pořízením hliníkové pergoly je však třeba si dát pozor na levné konstrukce, které velmi často nesplňují kvalitativní standardy pergol od prověřených výrobců.

Hliníková pergola oproti dřevěné pergole vyniká v mnoha ohledech.

Vzhled hliníkové zahradní pergoly lze navíc přizpůsobit barevnému stylu celého objektu a získat tak nejen funkční, ale také designový prvek.

Typy zastřešení moderních hliníkových zahradních pergol

Výběr hliníkových zahradních pergol je na českém trhu pestrý, a to samé platí i o způsobech zastřešení. Vybírat lze z pevné střechy, posuvné, rolovací nebo jít do nejmodernějších naklápěcích lamel, díky kterým lze klima pod pergolou libovolně regulovat. Špičkou mezi tímto druhem stínicí techniky jsou bioklimatické pergoly opatřené chytrou technologií, jejichž pořizovací cena je sice vyšší, ve výsledku však získáte dokonalý komfort za každého počasí a při výběru spolehlivé firmy a odborníků na montáž se z výhod zahradní pergoly budete těšit o mnoho let déle než z méně odolného produktu.

Bioklimatické pergoly opatřené chytrou technologií se řadí mezi špičku na trhu.

V čem jsou bioklimatické pergoly unikátní?

Jedná se o nejmodernější typ konstrukce i zastřešení zahradní pergoly, která ochrání obyvatele jak před slunečními paprsky, tak i před deštěm. Naklápění lamel zajišťuje optimální proudění vzduchu a vytváří tak pod pergolou příjemné prostředí i ve velkém horku. Zahradní pergola Lamelino od českého výrobce Climax může být navíc vylepšena o inteligentní technologii, která se postará o automatické ovládání i v případě nepřítomnosti majitelů domu.

Zahradní pergola Lamelino je novinkou na trhu.

Bioklimatická zahradní pergola Lamelino

Pergola Lamelino spojuje všechny výhody bioklimatických hliníkových pergol v jednom produktu. Je vyrobena z vysoce kvalitního a odolného materiálu, udržuje komfortní prostředí pod pergolou za každého počasí, má pevnou konstrukci a obstojí i v silných mrazech beze změny vlastností. Navíc může být opatřena inteligentní technologií se slunečními a větrnými čidly, která sama natočí střešní lamely při působení určité teploty nebo silného větru. Samozřejmostí je i efektivní odvod dešťové vody a výběr z mnoha barevných odstínů.

Bioklimatická pergola chrání před deštěm i větrem.

Bioklimatickou pergolu Lamelino lze také doplnit o boční screenové rolety, které se postarají o zastínění v každou denní dobu či LED osvětlení, abyste si mohli užít pohodové posezení co nejdéle. Společnost Climax, z jejíž dílny tato unikátní zahradní pergola pochází, myslela i na dodržování legislativních omezení. Zahradní pergolu Lamelino si můžete pořídit v rozměru až 6x4 metry, čímž dodržíte limit 25 m2, při jehož překročení je třeba získat na stavbu pergoly stavební povolení. O kvalitě produktu svědčí i poskytovaná záruka, která je stanovena na 4 roky.