Míchání koktejlů zvládáte i poslepu? Naučte se, jak míchaným drinkům vybrat sklenice přesně na míru.

Sklenice Coupette Pralines | Foto: CRYSTALEX CZ, s.r.o.

Sklenice na koktejly neslouží jenom jako pastva pro oči. Dobře zvolená sklenice vytáhne z míchaného nápoje to nejlepší, udrží ho dlouho vychlazený nebo zpomalí vyprchávání bublinek.

Dobrá zpráva pro milovníky Ginu s tonikem je, že vystačí i se sklenicemi na červené víno. Časem mohou zainvestovat i do originálních sklenic, pro které je typická kratší nožka a baculatý kalíšek.

Sklenice Gin&Tonic NachtmannZdroj: Bayerische Glaswerke GmbH

U dlouhonohých sklenic se ještě zdržíme. Po sklenici na Martini sáhněte vždy, když chcete namíchat Martini či Cosmopolitan. Její rozevřený kalíšek totiž pomáhá rozvinou aromatické látky obsažené v alkoholu. Sklenici držte za dlouhou nožku, aby nápoj nezteplal.

Stejná pravidla platí i pro sklenici na Magaritu, která se podobá obrácenému sombreru na vysoké stopce. Horní okraj kalíšku je tlustší, aby se na něm dal vytvořit prstenec ze soli, který dělá Margaritu Margaritou.

Coupette (misku na šampaňské) poznáte podle kalíšku podobnému seříznuté misce, který podepírá vysoká nožka. Oproti sklenici na Martini se s ní mnohem lépe manipuluje jak barmanovi, tak zákazníkovi. Dříve se v ní podávalo šampaňské, ale dnes z ní na vás nejčastěji vykoukne Daiquiri nebo Martini.

Když už je řeč o šampaňském, nesmíme zapomenout na sklenici flétnu. Její vysoký, úzký kalíšek na dlouhé nožce svědčí hlavně šampaňskému a sektu. Na vyšší úroveň pozvedne třeba koktejly French 75 a Mimosu.

A do čeho nalít oblíbené ovocné tropické koktejly? Sáhněte po hruškovité sklenici Hurricane, která akcentuje ovocné chutě a vůně. Nebo se vydejte do Oceánie za Tiki poháry, jejichž stěny zdobí obličeje polynéských bohů. Oba typy sklenic se pyšní velkým objemem, takže ledem a čerstvým ovocem nešetřete.

Vysoká sklenice bez stopky jménem highball je pro barmany nepostradatelná při míchání dlouhých drinků, např. Mojita nebo Rum & Cola. Krásně v ní vyniknou zejména vrstvené barevné koktejly, ale dobře poslouží i jako sklenice na nealko nápoje.

Sklenice Highball NachtmannZdroj: Bayerische Glaswerke GmbH

Old fashioned, whiskovka nebo lowball sklenice označuje nízkou, širokou sklenici. Barmani připravují lowball koktejly – např. Old Fashioned či Negroni – přímo v ní. Proto bývá vybavena zesíleným dnem, které ustojí drcení cukru a bylinek. Kromě koktejlů to v ní sekne i whisky a likérům.

Sklenice Lowball NachtmanZdroj: Bayerische Glaswerke GmbH

Při míchání drinků se uplatní i nejmenší zástupci koktejlového skla. Do panákových skleniček patří třeba drinky Chupito a B52.

Tolik k teorii. S výběrem konkrétního zboží vám rádi pomůžou ve Skleněném shopu, kde se to sklenicemi na různé koktejly jen hemží. A kdo ví, možná vás zaujmou i další skleněné poklady.