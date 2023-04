Jak vybrat správnou kosmetiku proti stárnutí. Tajemství krásy se skrývá v pupene

Komerční sdělení

Rychlost, s jakou nám na pokožce přibývají vrásky, je do jisté míry podmíněna typem pleti a genetickými předpoklady. To ale neznamená, že příznaky stárnutí nemůžeme zpomalit vlastní iniciativou. Správná péče o pleť a vhodně zvolená kosmetika dokážou divy. Jak na to?

Foto: yves-rocher.cz