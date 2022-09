Jak proměnit tmavý podkrovní prostor v útulný pokoj plný přirozeného denního světla? Vsaďte na střešní okna. Zeptali jsme se specialistů na střešní okna na důležité parametry i praktické tipy při výběru.

Foto: rotostresniokna.cz

Střešní okna vám nejen krásně prosvětlí interiér, ale rovněž zajistí zdravější vnitřní klima a skvostný výhled na oblohu. Aby vám nová okna dobře sloužila po celou řadu let, je důležité nepodcenit jejich výběr a nákup neuspěchat. Klíčový je materiál, způsob otevírání, izolační vlastnosti i možnost rozšíření kvalitními doplňky.

Typy střešních oken podle otevírání

Při hledání odpovědi na otázku „Jaké střešní okno?“ se zaměřte na způsob vyklápění okenního křídla. Ten ovlivní výhled do okolí i to, kolik prostoru bude otevřené okno zabírat.

Kyvné střešní okno : Nejjednodušší způsob otevírání, kdy okno otočíte až o 180°. Jeho křídlo ale zasahuje do interiéru, čímž může omezovat pohyb po místnosti.

: Nejjednodušší způsob otevírání, kdy okno otočíte až o 180°. Jeho křídlo ale zasahuje do interiéru, čímž může omezovat pohyb po místnosti. Výsuvně kyvné střešní okno : Boulím na hlavě se vyhnete díky výsuvně kyvné konstrukci, která vám zajistí mnohem více prostoru při otevírání okna i příjemnější výhled. Jedná se o zlatou střední cestu, a to jak cenově, tak výbavou.

: Boulím na hlavě se vyhnete díky výsuvně kyvné konstrukci, která vám zajistí mnohem více prostoru při otevírání okna i příjemnější výhled. Jedná se o zlatou střední cestu, a to jak cenově, tak výbavou. Výklopné/kyvné střešní okno: Absolutní svoboda pohybu – na to se můžete těšit, když zvolíte model s technologií výklopného/kyvného závěsu. Pohodlně otevřete celé okno, takže si budete užívat kvalitní větrání i ničím nerušený výhled.

Všechny způsoby otevírání najdete v nabídce tradičního výrobce střešních oken Roto. Dlouhodobě nejžádanější je výsuvně kyvné střešní okno Designo R7, na otevírání a zavírání zcela bez námahy se ale můžete spolehnout i u dalších nabízených variant.

Zdroj: rotostresniokna.cz

Materiál střešních oken

Dalším podstatným faktorem při výběru střešních oken by měl být použitý materiál. Klasikou je dřevo a plast, setkat se ale můžete i s jejich kombinací.

Dřevěné střešní okno: Tradiční materiál, na který mnozí nedají dopustit. Dřevo je náchylnější na vlhkost, z toho důvodu je důležité nezapomínat na pravidelné ošetření lakem. Kvalitní dřevěná střešní okna s dobrou péčí se vám odvděčí výbornými tepelně izolačními schopnostmi.

Plastové střešní okno: Plast na pohled nepůsobí tak exkluzivně jako dřevo, je ale odolnější vůči vlhkosti i napadení plísní. Z toho důvodu se hodí zejména do koupelen a kuchyní, kde bývá nejvyšší vlhkost.

Zdroj: rotostresniokna.cz

Počet a velikost střešních oken

Další důležité rozhodnutí: kolik střešních oken do podkrovního pokoje umístit? Abyste zajistili optimální prosvětlení, celková plocha oken by měla tvořit minimálně 10 či 12 % plochy místnosti. Počítat byste měli také s dostatečnou šířkou oken – ta by se měla rovnat 55 % délky pokoje.

Pokud se vám tyto propočty zdají složité, využijte chytrou simulaci od výrobce střešních oken Roto. Jednoduše zadáte sklon střechy, typ pokoje a jeho orientaci na světovou stranu. Nástroj vám následně nasimuluje, kolik střešních oken a v jaké velikosti je vhodné ve vašem případě použít.

Zdroj: rotostresniokna.cz

Příslušenství

Abyste mohli říct, že máte skutečně ta nejlepší střešní okna, už při jejich výběru myslete také na příslušenství. Zejména okna orientovaná na jih je vhodné zabezpečit před horkem. Doporučujeme venkovní lamelové rolety na střešní okna, které kromě zastínění plní i izolační a bezpečnostní funkci. Vaši domácnost či kancelář tak ochrání před nadměrným hlukem zvenku a Vaše okno před nepříznivými vlivy počasí.