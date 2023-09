Vybrat, včas zapsat, vyladit logistiku. To za vás nevyřešíme. Ale poradíme s jazykovými kroužky.

Angličtina s Cambridge – předávání certifikátů v jazykové škole Hello | Foto: Jazyková škola Hello, www.hello.cz

Jak tedy vybrat jazykový kroužek, aby to nebyly vyhozené peníze?

Klíčové je, aby to dítě bavilo. Pak bude mít „otevřenou hlavu“, bude spolupracovat a je šance, že u toho vydrží delší dobu. Třeba několik let. A to znamená, že výsledky budou vidět. Aby tohle fungovalo, je třeba si ujasnit, jak je dítě nastavené a o co jde nám rodičům.

Kroužky pro děti – učíme se části těla – anglicky!Zdroj: Jazyková škola Hello, www.hello.cz

Co tím myslíte, můžete být konkrétnější?

Pokud lze říci, že dítě je „studijní typ“, má ambice jít jednou na vysokou a jazyky ho baví, doporučila bych Angličtinu s Cambridge. Ta se zaměřuje na rozvoj všech dovedností. Připraví studenta na zkoušku, díky které získá mezinárodní certifikát. Ten je na celém světě jasným důkazem o úrovni jazykových znalostí. Pro ty, kteří se hlásí na gymnázia, je pak takový certifikát často šancí, jak získat u přijímaček extra body. Pokrok je takto jasně měřitelný a rodiče vidí, že to nebyly vyhozené peníze.

Angličtina s Cambridge a certifikáty jsou určeny pouze dětem?

Rozhodně ne. Přípravné kurzy, zkoušky, a tedy certifikáty jsou různých úrovní a jsou rozdílné pro děti a dospělé. První certifikát mohou získat děti už na 1. stupni ZŠ. Vyzkouší si to, nebojí se a motivuje je to dosáhnout další level, tak trochu jako v počítačových hrách. Certifikát vyšší úrovně (B1-B2) budou zase potřebovat studenti posledních ročníků středních škol, pokud by si chtěli nahradit maturitu. Je to trend posledních let a možnost, jak mít část maturity “v kapse” již dříve a pak se soustředit na další předměty.

Ukázka výukového videa - My journey to school

Zdroj: Youtube

A co s těmi, kteří nejsou zrovna studijní typy?

Tam doporučujeme se zaměřit na praktickou stránku věci, tedy aby se děti domluvily, porozuměly, protože to je v dnešním globálním světě důležité pro každého. Ve svém věku chtějí třeba sledovat filmy v originále, porozumět písničkám, hrát PC hry. Všude dominuje angličtina. Víme, že děti motivuje možnost komunikace s rodilými mluvčími, takže druhou možností je zapsat se do Angličtiny s rodilým mluvčím v Jazykové škole Hello, nebo v místě, kam chodí do školy. Kroužky totiž otevíráme i na mnoha školách v Ostravě a okolí. A pro ty nejmenší, kteří s angličtinou teprve začínají, máme Angličtinu zábavně. Oba tyto kurzy nepracují s učebnicí, ale zaměřují se na témata adekvátní věku. Aby to děti bavilo, využíváme k tomu originální videa a aktivity v moderních vzdělávacích aplikacích, které jsme vytvořili za podpory EU společně s partnery z Irska a Anglie v projektu BOOST a které mají u dětí skvělý ohlas.

Výukové video pro nejmenší - The best pet

Zdroj: Youtube

Výukové video pro starší žáky - Tree planting

Zdroj: Youtube

Každopádně všechny, kteří váhají, jaký typ, nebo jakou úroveň zvolit, bych pozvala 19. září od 14.30 k nám do Jazykové školy na Den otevřených dveří. V 15 a 16 hodin je možné nezávazně navštívit ukázkovou hodinu, otestovat si úroveň, vyzkoušet nějaké hry a aktivity. Ideální šance zeptat se na cokoliv potřebujete a nekupovat zajíce v pytli.

Najdete nás na Novinářské 7, naproti Futura ve 4. patře – Jazyková škola Hello.

Těšíme se na setkání s Vámi a držíme place ať vyberete ty správné kroužky pro Vaše děti!